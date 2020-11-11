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СУЭК стала победителем в нескольких номинациях премии "МедиаТЭК"
СУЭК стала победителем в нескольких номинациях премии "МедиаТЭК"
Сибирская угольная энергетическая компания стала победителем в нескольких номинациях всероссийской премии "МедиаТЭК", проводимой министерством энергетики РФ,... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T10:27
2020-11-11T10:27
россия
сибирская угольная энергетическая компания
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания стала победителем в нескольких номинациях всероссийской премии "МедиаТЭК", проводимой министерством энергетики РФ, сообщает пресс-служба СУЭК.В номинации "Социальная и экологическая инициатива" СУЭК награждена за комплексную программу поддержки регионов "Вместе против COVID-19". Также СУЭК удостоена награды в специальной номинации этого года - "75 лет Победы" - за масштабную работу по сохранению исторической памяти народа. Проект, входящей в СУЭК Сибирской генерирующей компании "Говорит и слушает СГК" по созданию и развитию среды общения между компанией и потребителями услуг, стал победителем в номинации "Лучшая пресс-служба среди межрегиональных компаний ТЭК".Входящее в состав СУЭК АО "Ургалуголь" стало лауреатом премии за программу популяризации профессий ТЭК "Ургаулголь. Рассвет" - выставочного проекта, посвященного шахтерской профессии. Газета "Черногорский рабочий" (Республика Хакасия), созданная и много лет издающаяся при поддержке СУЭК, уделяющая большое внимание роли ТЭК в жизни Хакасии, стала победителем в номинации "Региональные печатные СМИ" и лауреатом номинации "Новая энергия для страны и развитие ТЭК".СУЭК – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 тысяч человек. Основной акционер – Андрей Мельниченко.
https://ria.ru/20201009/volontery-1579041884.html
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россия, сибирская угольная энергетическая компания, новости компаний - экономика

СУЭК стала победителем в нескольких номинациях премии "МедиаТЭК"

10:27 11.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкCтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)
Cтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания стала победителем в нескольких номинациях всероссийской премии "МедиаТЭК", проводимой министерством энергетики РФ, сообщает пресс-служба СУЭК.
В номинации "Социальная и экологическая инициатива" СУЭК награждена за комплексную программу поддержки регионов "Вместе против COVID-19".
Волонтеры компании СУЭК, награжденные памятными медалями за бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
9 октября, 15:13Новости СУЭК
Пятеро волонтеров СУЭК удостоены памятных медалей
Также СУЭК удостоена награды в специальной номинации этого года - "75 лет Победы" - за масштабную работу по сохранению исторической памяти народа.
Проект, входящей в СУЭК Сибирской генерирующей компании "Говорит и слушает СГК" по созданию и развитию среды общения между компанией и потребителями услуг, стал победителем в номинации "Лучшая пресс-служба среди межрегиональных компаний ТЭК".
Входящее в состав СУЭК АО "Ургалуголь" стало лауреатом премии за программу популяризации профессий ТЭК "Ургаулголь. Рассвет" - выставочного проекта, посвященного шахтерской профессии.
Газета "Черногорский рабочий" (Республика Хакасия), созданная и много лет издающаяся при поддержке СУЭК, уделяющая большое внимание роли ТЭК в жизни Хакасии, стала победителем в номинации "Региональные печатные СМИ" и лауреатом номинации "Новая энергия для страны и развитие ТЭК".
СУЭК – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 тысяч человек. Основной акционер – Андрей Мельниченко.
 
РоссияСибирская угольная энергетическая компанияНовости компаний - Экономика
 
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