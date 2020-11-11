https://ria.ru/20201111/subsidii-1584133463.html

Московские промпредприятия получили субсидии от города на 2,6 млрд рублей

Московские промпредприятия получили субсидии от города на 2,6 млрд рублей

За восемь лет московские предприятия получили субсидии на развитие производств из городского бюджета на общую сумму 2,6 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T16:03

2020-11-11T16:03

2020-11-11T16:04

москва

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

александр прохоров

экономика

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. За восемь лет московские предприятия получили субсидии на развитие производств из городского бюджета на общую сумму 2,6 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.Он отметил, что субсидии на развитие производств московские предприятия получают из городского бюджета с 2012 года."За это время финансовую поддержку получили более 100 компаний на общую сумму 2,6 миллиарда рублей. С начала 2020 года уже одобрены заявки на субсидии 15 столичных производителей на общую сумму 186 миллионов рублей. В число получателей вошли предприятия пищевой промышленности, производители высокотехнологичной продукции, электрической и регулирующей аппаратуры, подъемно-транспортного оборудования, книжной продукции и пластиковой упаковки", - сообщил Прохоров.Он также добавил, что в 2020 году расширились возможности для получения субсидий промышленными предприятиями: предприятия, имеющие статус промышленного комплекса, а также реализующие инвестиционные приоритетные проекты по созданию промкомплекса могут получить субсидию на возмещение части затрат по компенсации процентов по кредитам на реконструкцию имущественного комплекса до 300 миллионов рублей.По его словам, свыше 200 столичных компаний предприятий сегодня получают льготы от столичных властей благодаря тем или иным статусам. "Это 58 промышленных комплексов, 36 технопарков, 15 якорных резидентов, 13 инвестиционных приоритетных проектов, один производитель автотранспортных средств, а также 78 резидентов особой экономической зоны "Технополис "Москва". Только за 2019 год московские власти выделили свыше 2 миллиардов рублей в виде льгот промкомплексам и около одного миллиарда рублей – резидентам ОЭЗ, а также 624 миллионов рублей в виде субсидий", - сказал Прохоров.

https://ria.ru/20200528/1572135050.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, александр прохоров, экономика