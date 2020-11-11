https://ria.ru/20201111/ssha-1584082507.html

Замглавы МИД прокомментировал задержку с передачей власти в США

Замглавы МИД прокомментировал задержку с передачей власти в США

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что России не касается задержка с передачей власти в США. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T12:55

2020-11-11T12:55

2020-11-11T14:19

выборы президента сша — 2020

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

джо байден

сша

политика

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что России не касается задержка с передачей власти в США.Дипломат отметил, что Москва будет работать с теми, кто окажется у власти в Вашингтоне. Он также подчеркнул, что у России не было контактов с командой Джо Байдена, исходя из негативного опыта 2016 года, когда Москву обвинили во влиянии на избирательный процесс.Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Результаты голосования в ряде штатов пока не известны.Действующий глава государства Дональд Трамп заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Его штаб намерен добиться пересчета голосов.При этом, по данным ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден. Он тоже уже назвал себя победителем.По закону избранный президент должен вступить в должность 20 января 2021 года.Некоторые зарубежные лидеры уже поздравили Байдена. Нынешний госсекретарь США Майк Помпео счел это преждевременным.

https://ria.ru/20201110/vybory-1583805983.html

россия

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, джо байден, сша, политика