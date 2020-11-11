Замглавы МИД прокомментировал задержку с передачей власти в США
12:55 11.11.2020 (обновлено: 14:19 11.11.2020)
© AP Photo / Hiro KomaeЭкран с предварительным подсчетом голосов на выборах президента США
© AP Photo / Hiro Komae
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что России не касается задержка с передачей власти в США.
"Мы относимся к этому как к смене погоды за окном", — добавил он, отвечая на вопросы на полях клуба "Валдай".
Дипломат отметил, что Москва будет работать с теми, кто окажется у власти в Вашингтоне.
Он также подчеркнул, что у России не было контактов с командой Джо Байдена, исходя из негативного опыта 2016 года, когда Москву обвинили во влиянии на избирательный процесс.
Вчера, 08:00Путину не с чем поздравить Байдена
Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Результаты голосования в ряде штатов пока не известны.
Действующий глава государства Дональд Трамп заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Его штаб намерен добиться пересчета голосов.
При этом, по данным ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден. Он тоже уже назвал себя победителем.
По закону избранный президент должен вступить в должность 20 января 2021 года.
Некоторые зарубежные лидеры уже поздравили Байдена. Нынешний госсекретарь США Майк Помпео счел это преждевременным.