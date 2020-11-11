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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201111/ssha-1584082507.html
Замглавы МИД прокомментировал задержку с передачей власти в США
Замглавы МИД прокомментировал задержку с передачей власти в США
Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что России не касается задержка с передачей власти в США. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T12:55
2020-11-11T14:19
выборы президента сша — 2020
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
джо байден
сша
политика
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что России не касается задержка с передачей власти в США.Дипломат отметил, что Москва будет работать с теми, кто окажется у власти в Вашингтоне. Он также подчеркнул, что у России не было контактов с командой Джо Байдена, исходя из негативного опыта 2016 года, когда Москву обвинили во влиянии на избирательный процесс.Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Результаты голосования в ряде штатов пока не известны.Действующий глава государства Дональд Трамп заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Его штаб намерен добиться пересчета голосов.При этом, по данным ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден. Он тоже уже назвал себя победителем.По закону избранный президент должен вступить в должность 20 января 2021 года.Некоторые зарубежные лидеры уже поздравили Байдена. Нынешний госсекретарь США Майк Помпео счел это преждевременным.
https://ria.ru/20201110/vybory-1583805983.html
россия
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, джо байден, сша, политика

Замглавы МИД прокомментировал задержку с передачей власти в США

12:55 11.11.2020 (обновлено: 14:19 11.11.2020)
 
© AP Photo / Hiro KomaeЭкран с предварительным подсчетом голосов на выборах президента США
Экран с предварительным подсчетом голосов на выборах президента США - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© AP Photo / Hiro Komae
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что России не касается задержка с передачей власти в США.
"Мы относимся к этому как к смене погоды за окном", — добавил он, отвечая на вопросы на полях клуба "Валдай".
Дипломат отметил, что Москва будет работать с теми, кто окажется у власти в Вашингтоне.
Он также подчеркнул, что у России не было контактов с командой Джо Байдена, исходя из негативного опыта 2016 года, когда Москву обвинили во влиянии на избирательный процесс.
Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что он победил на выборах в США - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
Вчера, 08:00
Путину не с чем поздравить Байдена
Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Результаты голосования в ряде штатов пока не известны.
Действующий глава государства Дональд Трамп заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Его штаб намерен добиться пересчета голосов.
При этом, по данным ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден. Он тоже уже назвал себя победителем.
По закону избранный президент должен вступить в должность 20 января 2021 года.
Некоторые зарубежные лидеры уже поздравили Байдена. Нынешний госсекретарь США Майк Помпео счел это преждевременным.
Предварительные итоги губернаторских и парламентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
7 ноября, 12:54Инфографика
Предварительные итоги губернаторских и парламентских выборов в США
 
Выборы президента США — 2020РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковДжо БайденСШАПолитика
 
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