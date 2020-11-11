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СМИ: США хотят ввести дополнительные санкции из-за "Северного потока — 2"
СМИ: США хотят ввести дополнительные санкции из-за "Северного потока — 2"
Власти США намерены ввести санкции в отношении страховых и сертификационных компаний, сотрудничающих с российскими судами при завершении строительства... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T08:11
2020-11-11T14:57
allseas
uniper
северный поток — 2
газпром
сша
украина
экономика
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Власти США намерены ввести санкции в отношении страховых и сертификационных компаний, сотрудничающих с российскими судами при завершении строительства газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.По данным агентства, представители нижней палаты конгресса США и сената достигли соглашения о включении поправки о новых санкциях по газопроводу в законопроект оборонного бюджета на 2021-й финансовый год, который должен быть принят до конца текущего календарного года. В новом законопроекте указывается, что ранее введенные санкции распространяются на всю деятельность по прокладке труб и страхованию.Согласно агентству, санкции не будут распространяться на Германию или официальных лиц страны."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50 процентов, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. В октябре США расширили санкции, распространив их также на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.
https://ria.ru/20201110/germaniya-1583934526.html
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allseas, uniper, северный поток — 2, газпром, сша, украина, экономика

СМИ: США хотят ввести дополнительные санкции из-за "Северного потока — 2"

08:11 11.11.2020 (обновлено: 14:57 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Власти США намерены ввести санкции в отношении страховых и сертификационных компаний, сотрудничающих с российскими судами при завершении строительства газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
По данным агентства, представители нижней палаты конгресса США и сената достигли соглашения о включении поправки о новых санкциях по газопроводу в законопроект оборонного бюджета на 2021-й финансовый год, который должен быть принят до конца текущего календарного года. В новом законопроекте указывается, что ранее введенные санкции распространяются на всю деятельность по прокладке труб и страхованию.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
Вчера, 14:50
В Германии ждут улучшения ситуации с "Северным потоком — 2" при Байдене
Согласно агентству, санкции не будут распространяться на Германию или официальных лиц страны.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50 процентов, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. В октябре США расширили санкции, распространив их также на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.
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AllseasUniperСеверный поток — 2ГазпромСШАУкраинаЭкономика
 
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