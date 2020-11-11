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РФПИ: эффективность вакцины "Спутник V" превысила 90 процентов
РФПИ: эффективность вакцины "Спутник V" превысила 90 процентов
Эффективность применения вакцины "Спутник V" составила 92 процента, следует из данных, опубликованных Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T14:01
2020-11-11T14:01
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Эффективность применения вакцины "Спутник V" составила 92 процента, следует из данных, опубликованных Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).Таковы промежуточные результаты третьей фазы испытаний препарата. Ученые оценили его действие на 16 тысяч человек, которые дважды с разницей в 21 день получали инъекцию вакицны, либо плацебо.В статистический анализ включили двадцать подтвержденных случаев COVID-19 в обеих группах. По их распределению исследователи определили, что эффективность составила 92 процента.Нежелательных симптомов после вакцинации организаторы испытаний не выявили. Впрочем, у части привитых появлялась боль в месте укола, "гриппоподобный синдром" — комплекс симптомов, включающий повышение температуры, слабость, утомляемость, головную боль.Также отмечается, что наблюдение за десятью тысячами вакцинированных среди дополнительных волонтеров вне клинических испытаний из медиков и других групп риска подтвердило эффективность вакцины на уровне более 90 процентов.После третьей фазы исследований создатели препарата — специалисты Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи — пообещали предоставить доступ к полному отчету и опубликовать промежуточные данные работы в одном из международных медицинских журналов.Сотрудники НИЦЭМ имени Гамалеи разработали вакцину при поддержке РФПИ. Препарат назвали "Спутник V", летом он успешно прошел две стадии исследования на добровольцах 18-60 лет и получил регистрацию в Минздраве.Пострегистрационная фаза испытаний стартовала в сентябре. В ней участвуют 40 тысяч человек, за которыми наблюдают 90 дней после инъекции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201111/vaktsina-1584077432.html
https://ria.ru/20201111/vaktsinatsiya-1584070928.html
https://ria.ru/20201111/vybory-1583985352.html
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Новости
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РИА Новости
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российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество

РФПИ: эффективность вакцины "Спутник V" превысила 90 процентов

14:01 11.11.2020
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© Фото : РФПИ
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Эффективность применения вакцины "Спутник V" составила 92 процента, следует из данных, опубликованных Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
Таковы промежуточные результаты третьей фазы испытаний препарата. Ученые оценили его действие на 16 тысяч человек, которые дважды с разницей в 21 день получали инъекцию вакицны, либо плацебо.
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В статистический анализ включили двадцать подтвержденных случаев COVID-19 в обеих группах. По их распределению исследователи определили, что эффективность составила 92 процента.
Нежелательных симптомов после вакцинации организаторы испытаний не выявили. Впрочем, у части привитых появлялась боль в месте укола, "гриппоподобный синдром" — комплекс симптомов, включающий повышение температуры, слабость, утомляемость, головную боль.
Также отмечается, что наблюдение за десятью тысячами вакцинированных среди дополнительных волонтеров вне клинических испытаний из медиков и других групп риска подтвердило эффективность вакцины на уровне более 90 процентов.
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После третьей фазы исследований создатели препарата — специалисты Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи — пообещали предоставить доступ к полному отчету и опубликовать промежуточные данные работы в одном из международных медицинских журналов.
Сотрудники НИЦЭМ имени Гамалеи разработали вакцину при поддержке РФПИ. Препарат назвали "Спутник V", летом он успешно прошел две стадии исследования на добровольцах 18-60 лет и получил регистрацию в Минздраве.
Пострегистрационная фаза испытаний стартовала в сентябре. В ней участвуют 40 тысяч человек, за которыми наблюдают 90 дней после инъекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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