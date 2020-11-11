https://ria.ru/20201111/spanish-statue-1584093966.html

В Испании после реставрации старинная статуя стала похожа на "мультяшку"

В Испании после реставрации старинная статуя стала похожа на "мультяшку"

Пользователей соцсети рассмешил и возмутил обновленный вид статуи, расположенной на историческом здании в испанском городе Паленсия, после того, как ее неудачно РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T22:25

2020-11-11T22:25

2020-11-11T22:25

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Пользователей соцсети рассмешил и возмутил обновленный вид статуи, расположенной на историческом здании в испанском городе Паленсия, после того, как ее неудачно отреставрировали. Памятник стал похож на странного "мультяшного персонажа".Речь об одной из фигур, которая украшает фасад сооружения 1919 года, где сейчас находится главный офис местного банка. Официально здание было было открыто в 1923 году. Тогда в нем располагалась католико-аграрная федерация, что объясняет наличие рельефов с религиозной тематикой на фасаде.Первым на неудачную реконструкцию обратил внимание испанский художник Антонио Гусман Капель. В Facebook он опубликовал увеличенные фотографии статуи до и после работ. В комментариях пользователи согласились с ним и написали, что это "позор", а также сравнили изуродованную резную фигуру улыбающейся девушки с "клоунским лицом", "первыми детскими рисунками" и даже президентом США Дональдом Трампом.За последние годы это не первый случай неквалифицированных попыток реставрации исторических памятников в Испании. В 2012 году пенсионерка Сесилия Хименес так "восстановила" пострадавшую от влажности фреску Ecce Homo ("Се человек") в городке Борха под Сарагосой, что обновленная версия получила ироничное название "Обезьяньего Христа", а Хименес всемирную известность.Еще один подобный инцидент произошел в 2018 году. Тогда правительство испанского автономного сообщества Наварра собиралось принять санкции против "умельцев", которые отреставрировали статую святого Георгия XVI века в одном из местных храмов. Причиной возмущения стало то, что лицо святого Георгия было выкрашено в ярко-розовый цвет, а его шлем в светло-голубой.

https://ria.ru/20200623/1573368722.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, наварра, сарагоса, испания, живопись