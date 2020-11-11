https://ria.ru/20201111/sistema-1584103577.html
В России создали новый пункт управления ядерными силами
В России создали новый пункт управления ядерными силами
Владимир Путин сообщил о создании нового пункта управления стратегическими ядерными силами России. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T14:11
2020-11-11T14:11
2020-11-11T15:20
безопасность
владимир путин
в мире
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СОЧИ, 11 ноя — РИА Новости. Владимир Путин сообщил о создании нового пункта управления стратегическими ядерными силами России.По его словам, пункт будет обладать "практически абсолютной" защитой.Путин подчеркнул, что система управления ядерным оружием России должна быть особенно живучей. Это свойство, как пояснил глава государства, должно сохраняться даже при нанесении удара со стороны противника."Какими бы современными, передовыми они ни были сегодня, на месте стоять нельзя. Мы с вами это хорошо понимаем. Надо думать о том, что будет завтра и послезавтра", — добавил он.Ранее Путин заявил, что Россия продолжит развивать ядерные силы, учитывая существующие военно-политические риски. Президент отметил, что доля современного вооружения в стратегических ядерных силах составляет 82 процента.При этом основы государственной политики в области ядерного сдерживания предполагают, что применение такого оружия возможно при нападении на Россию. Путин назвал ядерное оружие крайней, исключительной мерой защиты национальных интересов.
https://ria.ru/20201110/vooruzheniya-1583970056.html
https://ria.ru/20201110/putin-1583966546.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Его запас прочности будет исключительно высоким" - Путин о пункте управления ядерными силами
"Его запас прочности будет исключительно высоким" - Путин о пункте управления ядерными силами
2020-11-11T14:11
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир путин, в мире
СОЧИ, 11 ноя — РИА Новости. Владимир Путин
сообщил о создании нового пункта управления стратегическими ядерными силами России.
"Важно, чтобы все оборудование, техника, связь систем управления ядерными силами и впредь были современными, простыми и надежными, как автомат Калашникова. Чтобы они последовательно планово обновлялись. А в их основе лежали передовые отечественные технологии и инженерные решения", — сказал президент на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК.
По его словам, пункт будет обладать "практически абсолютной" защитой.
Путин подчеркнул, что система управления ядерным оружием России должна быть особенно живучей. Это свойство, как пояснил глава государства, должно сохраняться даже при нанесении удара со стороны противника.
"Какими бы современными, передовыми они ни были сегодня, на месте стоять нельзя. Мы с вами это хорошо понимаем. Надо думать о том, что будет завтра и послезавтра", — добавил он.
Ранее Путин заявил, что Россия продолжит развивать ядерные силы, учитывая существующие военно-политические риски. Президент отметил, что доля современного вооружения в стратегических ядерных силах составляет 82 процента.
При этом основы государственной политики в области ядерного сдерживания предполагают, что применение такого оружия возможно при нападении на Россию. Путин назвал ядерное оружие крайней, исключительной мерой защиты национальных интересов.