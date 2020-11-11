Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201111/sistema-1584103577.html
В России создали новый пункт управления ядерными силами
В России создали новый пункт управления ядерными силами
Владимир Путин сообщил о создании нового пункта управления стратегическими ядерными силами России. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T14:11
2020-11-11T15:20
безопасность
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584120972_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_91a310c044b3269032c7842ba3b37478.jpg
СОЧИ, 11 ноя — РИА Новости. Владимир Путин сообщил о создании нового пункта управления стратегическими ядерными силами России.По его словам, пункт будет обладать "практически абсолютной" защитой.Путин подчеркнул, что система управления ядерным оружием России должна быть особенно живучей. Это свойство, как пояснил глава государства, должно сохраняться даже при нанесении удара со стороны противника."Какими бы современными, передовыми они ни были сегодня, на месте стоять нельзя. Мы с вами это хорошо понимаем. Надо думать о том, что будет завтра и послезавтра", — добавил он.Ранее Путин заявил, что Россия продолжит развивать ядерные силы, учитывая существующие военно-политические риски. Президент отметил, что доля современного вооружения в стратегических ядерных силах составляет 82 процента.При этом основы государственной политики в области ядерного сдерживания предполагают, что применение такого оружия возможно при нападении на Россию. Путин назвал ядерное оружие крайней, исключительной мерой защиты национальных интересов.
https://ria.ru/20201110/vooruzheniya-1583970056.html
https://ria.ru/20201110/putin-1583966546.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Его запас прочности будет исключительно высоким" - Путин о пункте управления ядерными силами
"Его запас прочности будет исключительно высоким" - Путин о пункте управления ядерными силами
2020-11-11T14:11
true
PT0M46S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584120972_240:0:1680:1080_1400x0_80_0_0_5ddb7ad89daaef609c5c1b108d93ab7f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность, владимир путин, в мире

В России создали новый пункт управления ядерными силами

14:11 11.11.2020 (обновлено: 15:20 11.11.2020)
 
Читать ria.ru в
СОЧИ, 11 ноя — РИА Новости. Владимир Путин сообщил о создании нового пункта управления стратегическими ядерными силами России.
"Важно, чтобы все оборудование, техника, связь систем управления ядерными силами и впредь были современными, простыми и надежными, как автомат Калашникова. Чтобы они последовательно планово обновлялись. А в их основе лежали передовые отечественные технологии и инженерные решения", — сказал президент на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК.
По его словам, пункт будет обладать "практически абсолютной" защитой.
Путин подчеркнул, что система управления ядерным оружием России должна быть особенно живучей. Это свойство, как пояснил глава государства, должно сохраняться даже при нанесении удара со стороны противника.
"Какими бы современными, передовыми они ни были сегодня, на месте стоять нельзя. Мы с вами это хорошо понимаем. Надо думать о том, что будет завтра и послезавтра", — добавил он.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с финалистами конкурса Большая перемена - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 17:01
Россия ушла далеко вперед по ряду стратегических вооружений, заявил Путин
Ранее Путин заявил, что Россия продолжит развивать ядерные силы, учитывая существующие военно-политические риски. Президент отметил, что доля современного вооружения в стратегических ядерных силах составляет 82 процента.
При этом основы государственной политики в области ядерного сдерживания предполагают, что применение такого оружия возможно при нападении на Россию. Путин назвал ядерное оружие крайней, исключительной мерой защиты национальных интересов.
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 16:51
Путин рассказал о значении договора об СНВ
 
БезопасностьВладимир ПутинВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30Первые туристы, летящие на корабле Маска на МКС, подписали контракт
00:28В Армении задержали бывшего вице-спикера парламента
00:18Посольство США извинилось за ретвит заявления пакистанского оппозиционера
23:46Врач ответил на вопрос об опасности бессимптомного течения коронавируса
23:36Додон готов в числе первых привиться российской вакциной от коронавируса
23:31Участники ливийского диалога согласовали план по объединению власти
23:16В Лондоне автомобиль въехал в полицейский участок
23:10Победа Санду на выборах осложнит отношения с Россией, считает Додон
23:06В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
22:56Киев считает очень важным провести "нормандский" саммит до конца года
22:53Заседание совета парламента Армении не состоялось
22:36Кравчук призвал провести обмен пленными с Донбассом до конца года
22:34В Турции из-за коронавируса запретили курить на улицах
22:21Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом
22:18Главу СНБ Армении госпитализировали с сердечным приступом, сообщили СМИ
22:15Эксперты ООН призвали вывести из Карабаха всех иностранных наемников
22:05Россия и Турция согласовали создание центра по Карабаху
22:00Ученые выяснили, как появились огромные дыры в ледниках Антарктиды
21:54Отрыв Байдена от Трампа увеличился до пяти миллионов голосов
21:39Настоятельница нижегородского монастыря умерла от коронавируса
Лента новостейМолния