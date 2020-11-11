https://ria.ru/20201111/sistema-1584103577.html

В России создали новый пункт управления ядерными силами

В России создали новый пункт управления ядерными силами

Владимир Путин сообщил о создании нового пункта управления стратегическими ядерными силами России. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T14:11

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2020-11-11T15:20

безопасность

владимир путин

в мире

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СОЧИ, 11 ноя — РИА Новости. Владимир Путин сообщил о создании нового пункта управления стратегическими ядерными силами России.По его словам, пункт будет обладать "практически абсолютной" защитой.Путин подчеркнул, что система управления ядерным оружием России должна быть особенно живучей. Это свойство, как пояснил глава государства, должно сохраняться даже при нанесении удара со стороны противника."Какими бы современными, передовыми они ни были сегодня, на месте стоять нельзя. Мы с вами это хорошо понимаем. Надо думать о том, что будет завтра и послезавтра", — добавил он.Ранее Путин заявил, что Россия продолжит развивать ядерные силы, учитывая существующие военно-политические риски. Президент отметил, что доля современного вооружения в стратегических ядерных силах составляет 82 процента.При этом основы государственной политики в области ядерного сдерживания предполагают, что применение такого оружия возможно при нападении на Россию. Путин назвал ядерное оружие крайней, исключительной мерой защиты национальных интересов.

https://ria.ru/20201110/vooruzheniya-1583970056.html

https://ria.ru/20201110/putin-1583966546.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, владимир путин, в мире