https://ria.ru/20201111/siriya-1584147319.html

МИД Сирии предложил "похоронить" Лигу арабских государств

МИД Сирии предложил "похоронить" Лигу арабских государств

Замминистра иностранных дел Сирии Айман Сусан предложил "похоронить" Лигу арабских государств. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T16:56

2020-11-11T16:56

2020-11-11T17:43

айман сусан

лига арабских государств

дамаск (город)

в мире

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ДАМАСК, 11 ноя — РИА Новости. Замминистра иностранных дел Сирии Айман Сусан предложил "похоронить" Лигу арабских государств."ЛАГ умерла, надо проявить уважение и похоронить ее", — сказал Сусан РИА Новости, отвечая на вопрос о позиции ЛАГ относительно конференции по возвращению беженцев.Политик отметил, что Дамаск — за хорошие отношения со всеми странами. И особенно с арабским миром, но на условиях взаимности.

https://ria.ru/20201111/boeviki-1584096395.html

дамаск (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

айман сусан, лига арабских государств, дамаск (город), в мире