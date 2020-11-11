https://ria.ru/20201111/siriya-1584147319.html
МИД Сирии предложил "похоронить" Лигу арабских государств
МИД Сирии предложил "похоронить" Лигу арабских государств
Замминистра иностранных дел Сирии Айман Сусан предложил "похоронить" Лигу арабских государств. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T16:56
2020-11-11T16:56
2020-11-11T17:43
айман сусан
лига арабских государств
дамаск (город)
в мире
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ДАМАСК, 11 ноя — РИА Новости. Замминистра иностранных дел Сирии Айман Сусан предложил "похоронить" Лигу арабских государств."ЛАГ умерла, надо проявить уважение и похоронить ее", — сказал Сусан РИА Новости, отвечая на вопрос о позиции ЛАГ относительно конференции по возвращению беженцев.Политик отметил, что Дамаск — за хорошие отношения со всеми странами. И особенно с арабским миром, но на условиях взаимности.
https://ria.ru/20201111/boeviki-1584096395.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
айман сусан, лига арабских государств, дамаск (город), в мире