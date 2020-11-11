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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20201111/siriya-1584087521.html
Россия выделила более миллиарда долларов на помощь Сирии
Россия выделила более миллиарда долларов на помощь Сирии
Россия выделила более 1 миллиарда долларов на восстановление электросетей, промышленного комплекса Сирии и другие гуманитарные цели, сообщил в среду... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T13:15
2020-11-11T13:15
война в сирии
россия
михаил мизинцев
сирия
в мире
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ДАМАСК, 11 ноя - РИА Новости. Россия выделила более 1 миллиарда долларов на восстановление электросетей, промышленного комплекса Сирии и другие гуманитарные цели, сообщил в среду руководитель российско-сирийского межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев Михаил Мизинцев на Международной конференции по возвращению беженцев на территорию Сирии."На гуманитарные цели, восстановление электросетей и промышленного производства, объектов религиозного культа Россией выделено более 1 миллиарда долларов", - сказал Мизинцев. Он не уточнил, когда и на какой период были выделены средства.По его словам, в рамках развития межгосударственного взаимодействия и оказания гуманитарной помощи сирийскому народу российские министерства и ведомства последовательно продвигают проекты в таких важных направлениях как образование и медицина, природопользование и жилищное строительство, торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество."В Дамаске эффективно действует Центр открытого образования на русском языке, где уже прошли повышение квалификации более 100 преподавателей русского языка. В российских образовательных организациях высшего образования сегодня обучаются 1 319 граждан Сирии. Уже завершили обучение более 1,9 тысячи молодых специалистов", - перечислил руководитель штаба.Он напомнил, что Россией и Всемирной продовольственной программой ООН подписан меморандум о порядке перечисления помощи и расходовании целевых добровольных взносов на оказание продовольственной помощи Сирии в размере 20 миллионов долларов США в 2020 и в 2021 годах.
https://radiosputnik.ria.ru/20201109/putin-1583753863.html
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россия, михаил мизинцев, сирия, в мире

Россия выделила более миллиарда долларов на помощь Сирии

13:15 11.11.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛинии электропередач подстанции в пригороде Дамаска
Линии электропередач подстанции в пригороде Дамаска - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ДАМАСК, 11 ноя - РИА Новости. Россия выделила более 1 миллиарда долларов на восстановление электросетей, промышленного комплекса Сирии и другие гуманитарные цели, сообщил в среду руководитель российско-сирийского межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев Михаил Мизинцев на Международной конференции по возвращению беженцев на территорию Сирии.
"На гуманитарные цели, восстановление электросетей и промышленного производства, объектов религиозного культа Россией выделено более 1 миллиарда долларов", - сказал Мизинцев. Он не уточнил, когда и на какой период были выделены средства.
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По его словам, в рамках развития межгосударственного взаимодействия и оказания гуманитарной помощи сирийскому народу российские министерства и ведомства последовательно продвигают проекты в таких важных направлениях как образование и медицина, природопользование и жилищное строительство, торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество.
Дамаске эффективно действует Центр открытого образования на русском языке, где уже прошли повышение квалификации более 100 преподавателей русского языка. В российских образовательных организациях высшего образования сегодня обучаются 1 319 граждан Сирии. Уже завершили обучение более 1,9 тысячи молодых специалистов", - перечислил руководитель штаба.
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Он напомнил, что Россией и Всемирной продовольственной программой ООН подписан меморандум о порядке перечисления помощи и расходовании целевых добровольных взносов на оказание продовольственной помощи Сирии в размере 20 миллионов долларов США в 2020 и в 2021 годах.
 
Война в СирииРоссияМихаил МизинцевСирияВ мире
 
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