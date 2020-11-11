https://ria.ru/20201111/siriya-1584066949.html

Лаврентьев оценил отказ США участвовать в дамасской конференции

Лаврентьев оценил отказ США участвовать в дамасской конференции

Отказ США участвовать в дамасской конференции по беженцам - свидетельство двойных стандартов в отношении Сирии, говорится в сообщении главы МИД России Сергея... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T11:58

2020-11-11T11:58

2020-11-11T12:20

жозеп боррель

александр лаврентьев

исламское государство

сергей лавров

оон

война в сирии

сирия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1565938474_0:77:3371:1973_1400x0_80_0_0_97e491c043c5055a82e947e7b1d9061e.jpg

ДАМАСК, 11 ноя - РИА Новости. Отказ США участвовать в дамасской конференции по беженцам - свидетельство двойных стандартов в отношении Сирии, говорится в сообщении главы МИД России Сергея Лаврова, которое зачитал на Международной конференции по возвращению сирийских беженцев спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев."Нельзя не упомянуть ничем не оправданный отказ известного круга стран во главе с США от участия в сегодняшнем гуманитарном форуме, который проводится в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН, а также их попытки помешать его проведению", - говорится в сообщении главы МИД РФ."Считаем такой подход наших оппонентов еще одним свидетельством двойных стандартов в отношении Сирии, которую пытаются сделать заложницей узкокорыстных геополитических интересов", - подчеркнул российский министр. По его словам, "неудивительно, что такую позицию занимают именно те государства, которые непосредственно участвовали в раздувании сирийского пожара, оказывали и продолжают оказывать поддержку антиправительственным силам, включая террористов".Представитель ЕС по внешней политике и политики безопасности Жозеп Боррель ранее заявил, что Европейский союз считает проведение конференции по возвращению беженцев преждевременным, в связи с чем не собирается принимать в ней участие. Зампостпреда США при ООН Ричард Миллис в конце октября на заседании Совбеза призвал все страны отказаться от участия в конференции, заявив, что в Вашингтоне твердо убеждены в контрпродуктивности данного мероприятия.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20201111/bezhentsy-1584062795.html

https://ria.ru/20201109/sanktsii-1583831506.html

сирия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жозеп боррель, александр лаврентьев, исламское государство, сергей лавров, оон, сирия, сша, в мире