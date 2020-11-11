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Голикова рассказала, как часто COVID-19 протекает бессимптомно
Голикова рассказала, как часто COVID-19 протекает бессимптомно
Заместитель председателя РФ Татьяна Голикова сообщила, что 31% случаев коронавирусной инфекции в РФ бессимптомные, это 1237,5 случаев на 100 тысяч населения. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T13:25
2020-11-11T13:25
2020-11-11T13:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя РФ Татьяна Голикова сообщила, что 31% случаев коронавирусной инфекции в РФ бессимптомные, это 1237,5 случаев на 100 тысяч населения."Сначала очень коротко о том, где мы находимся. С начала пандемии в Российской Федерации выявлено с учетом сегодняшнего дня более 1 миллиона 817 тысяч случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, из которых 31% – это контактные бессимптомные случаи. Это составляет 1237,5 случаев на 100 тысяч населения", - заявила Голикова, слова которой приводятся в стенограмме встречи вице-премьера с депутатами Госдумы.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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