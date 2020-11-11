https://ria.ru/20201111/simptomy-1584089689.html

Голикова рассказала, как часто COVID-19 протекает бессимптомно

Голикова рассказала, как часто COVID-19 протекает бессимптомно

Заместитель председателя РФ Татьяна Голикова сообщила, что 31% случаев коронавирусной инфекции в РФ бессимптомные, это 1237,5 случаев на 100 тысяч населения. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T13:25

2020-11-11T13:25

2020-11-11T13:54

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332952_0:345:2908:1980_1400x0_80_0_0_0d45626a0648d30e99b089ca4d4a7e22.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя РФ Татьяна Голикова сообщила, что 31% случаев коронавирусной инфекции в РФ бессимптомные, это 1237,5 случаев на 100 тысяч населения."Сначала очень коротко о том, где мы находимся. С начала пандемии в Российской Федерации выявлено с учетом сегодняшнего дня более 1 миллиона 817 тысяч случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, из которых 31% – это контактные бессимптомные случаи. Это составляет 1237,5 случаев на 100 тысяч населения", - заявила Голикова, слова которой приводятся в стенограмме встречи вице-премьера с депутатами Госдумы.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, общество