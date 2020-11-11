Более трех тысяч нижегородцев будут учиться по цифровым сертификатам
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 ноя - РИА Новости. Нижегородская область вошла в топ-3 регионов по количеству одобренных заявок на бесплатное обучение по системе персональных цифровых сертификатов (ПЦС), сообщает пресс-служб правительства региона.
Прием заявок на сайте цифровойсертификат.рф проходил в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" в октябре 2020 года.
"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что по числу граждан, принятых на образовательные программы, Нижегородская область – на втором месте после Татарстана среди 48 регионов России, участвующих в проекте. Одобрено 3 337 заявок от жителей Нижегородской области", - говорится в сообщении.
Глава региона считает закономерным то, что нижегородцы проявили такой интерес к программе. "IT-сфера - одна из самых перспективных сегодня. Несмотря на пандемию, отрасль не только не просела, но и, напротив, набрала обороты. В Нижегородской области сейчас работает более 1 тысячи IT-компаний, в которых трудятся около 33 тысяч человек. Тем не менее, дефицит IT-специалистов ощущается. Мы очень рассчитываем, что нижегородцы, которые получат дополнительное образование по программе "Персональные цифровые сертификаты", смогут реализовать себя в компаниях родного региона", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Губернатор Нижегородской области отметил, что обучение в этом году будет полностью дистанционным. В перечень вузов вошли также нижегородские образовательные организации. Так, для обучения по ПЦС можно было поступить в Нижегородский технический университет имени Алексеева на курсы по цифровизации машиностроительного производства, комплексной защиты информации, в Нижегородский госуниверситет имени Лобачевского – на курсы веб-дизайна. Княгининский университет предлагал программы по управлению цифровым предприятием, основам обработки данных, цифровизации сельскохозяйственного производства, электронному документообороту и системному администрированию, промышленному дизайну и 3D-моделированию, электронике и радиотехнике, распределенным и облачным вычислениям, сторителлингу и геймдизайну в мультимедийных приложениях.
В учебном центре "Потенциал" будут обучаться цифровому маркетингу, в ООО "Ситимедиа" - созданию виртуальной реальности. Также для повышения квалификации можно было выбрать курсы Нетологии, Кванториума, Корпоративного университета Сбербанка, Университета Иннополис, Центра образовательных компетенций НТИ, а также многих крупнейших российских вузов, в частности, МГТУ "СТАНКИН", Северо-Кавказского федерального университета, СПбПУ, Восточной экономико-юридической гуманитарной академии.
Стоимость обучения тех, кто успешно пройдет обучение, будет возмещаться образовательным организациям из средств федерального бюджета.