СМИ: Дуэйн Джонсон снимется в перезагрузке боевика "Царь скорпионов"
© Universal Pictures (2002)Кадр из фильма "Царь скорпионов"
© Universal Pictures (2002)
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. СМИ узнали, студия Universal разрабатывает перезагрузку приключенческого фильма Чака Рассела "Царь скорпионов" (2002), сообщает THR.
По информации издания, сценарий напишет Джонатан Херман, известный по работе над драмой "Голос улиц" (2015). Ожидается, что будущий фильм станет современной интерпретацией истории, показанной в оригинальной версии.
В THR уточняют, что исполнитель главной роли Дуэйн "Скала" Джонсон не повторит своего персонажа — воина пустыни Метаеса. Он станет одним из продюсеров проекта. На роль Царя скорпионов сейчас ищут другого актера.
"Царь скорпионов" был моей самой первой ролью в кино. Поэтому для меня большая честь и радость переосмыслить и пересказать эту классную историю, основанную на мифологии, новому поколению", — прокомментировал Джонсон.
Впервые актер появился в образе Царя скорпионов во второй части "Мумии" с Бренданом Фрейзером, премьера которой состоялась в 2001 году. Тогда у Джонсона была эпизодическая роль.
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