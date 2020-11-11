https://ria.ru/20201111/scorpion-king-1584069209.html

СМИ: Дуэйн Джонсон снимется в перезагрузке боевика "Царь скорпионов"

СМИ: Дуэйн Джонсон снимется в перезагрузке боевика "Царь скорпионов"

СМИ узнали, студия Universal разрабатывает перезагрузку приключенческого фильма Чака Рассела "Царь скорпионов" (2002), сообщает THR. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T19:01

2020-11-11T19:01

2020-11-11T19:01

культура

дуэйн джонсон

кино и сериалы

новости культуры

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. СМИ узнали, студия Universal разрабатывает перезагрузку приключенческого фильма Чака Рассела "Царь скорпионов" (2002), сообщает THR. По информации издания, сценарий напишет Джонатан Херман, известный по работе над драмой "Голос улиц" (2015). Ожидается, что будущий фильм станет современной интерпретацией истории, показанной в оригинальной версии. В THR уточняют, что исполнитель главной роли Дуэйн "Скала" Джонсон не повторит своего персонажа — воина пустыни Метаеса. Он станет одним из продюсеров проекта. На роль Царя скорпионов сейчас ищут другого актера. Впервые актер появился в образе Царя скорпионов во второй части "Мумии" с Бренданом Фрейзером, премьера которой состоялась в 2001 году. Тогда у Джонсона была эпизодическая роль.

https://ria.ru/20201016/clooney-1580149422.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дуэйн джонсон, кино и сериалы, новости культуры