Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201111/sanctions-1584145084.html
СМИ: санкции против "Северного потока — 2" ударят по Польше и Дании
СМИ: санкции против "Северного потока — 2" ударят по Польше и Дании
В случае дальнейшего ужесточения санкций США против газопровода "Северный поток — 2" с серьезными проблемами столкнется польско-датский конкурент... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T16:49
2020-11-11T17:29
россия
северный поток — 2
балтийское море
газпром
польша
германия
дания
сша
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577299541_0:322:3067:2047_1400x0_80_0_0_04ede553cec69ec1fe59e2c9c3364044.jpg
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В случае дальнейшего ужесточения санкций США против газопровода "Северный поток — 2" с серьезными проблемами столкнется польско-датский конкурент российско-немецкого проекта — Baltic Pipe. Такое мнение высказал журналист Berliner Zeitung Михаэль Майер.Он обратил внимание на "забавную" ситуацию: один немецкий порт — Мукран — является опорным пунктом строительства и газпромовского "Северного потока — 2", и его польско-датского конкурента Baltic Pipe.Автор статьи пишет о планах США ввести новые санкции против "Северного потока — 2" в начале следующего года. Предполагается, что они затронут не только газопровод, но и менеджеров предприятий, участвующих в его реализации."Вряд ли кто-либо в международной экономике захочет пойти на этот риск", — пишет Майер.Он также указывает, что в период между президентскими выборами в США и инаугурацией главы государства власти страны будут внимательно следить за происходящим в операционной базе строительства "Северного потока — 2" — порту Мукран. В случае необходимости в Вашингтоне начнут принимать меры.Журналист отмечает сложность работы трубоукладчиков и вспомогательных судов, подчеркивая при этом серьезный риск новых санкций."По плану трубы должны были начать прокладывать в ноябре. Но теперь неясно, удастся ли вообще начать прокладку оставшихся труб в этом году", — говорится в материале.Газопровод "Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.В середине октября США расширили санкции против "Северного потока — 2", распространив на проект действие пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы". Теперь под санкции подпадают компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.Также, по данным СМИ, Вашингтон намерен ввести санкции в отношении страховых и сертификационных компаний, сотрудничающих с российскими судами при завершении строительства газопровода. Власти Германии пообещали подготовить ответные меры, если Белый дом реализует угрозу дополнительных ограничений против проекта. Во внутреннем документе немецкого Минэкономики говорится, что новые санкции США могут затронуть значительное число европейских компаний и банков, а также правительственные организации. В ответ на это правительство Меркель рассматривает план по скоординированным действиям Евросоюза.Проект "Северный поток — 2" реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20201110/germaniya-1583934526.html
https://ria.ru/20201108/bayden-1583611261.html
россия
балтийское море
польша
германия
дания
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577299541_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_6bd8a35ff0c4d0d49b04fd411aa51c3d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, северный поток — 2, балтийское море, газпром, польша, германия, дания, сша, экономика

СМИ: санкции против "Северного потока — 2" ударят по Польше и Дании

16:49 11.11.2020 (обновлено: 17:29 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В случае дальнейшего ужесточения санкций США против газопровода "Северный поток — 2" с серьезными проблемами столкнется польско-датский конкурент российско-немецкого проекта — Baltic Pipe. Такое мнение высказал журналист Berliner Zeitung Михаэль Майер.
Он обратил внимание на "забавную" ситуацию: один немецкий порт — Мукран — является опорным пунктом строительства и газпромовского "Северного потока — 2", и его польско-датского конкурента Baltic Pipe.
"Если порт Мукран попадет под санкции США, то серьезные проблемы будут и у Baltic Pipe, то есть именно у того проекта, который был призван подорвать российско-германское сотрудничество", — отметил журналист.
Автор статьи пишет о планах США ввести новые санкции против "Северного потока — 2" в начале следующего года. Предполагается, что они затронут не только газопровод, но и менеджеров предприятий, участвующих в его реализации.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
Вчера, 14:50
В Германии ждут улучшения ситуации с "Северным потоком — 2" при Байдене
"Вряд ли кто-либо в международной экономике захочет пойти на этот риск", — пишет Майер.
Он также указывает, что в период между президентскими выборами в США и инаугурацией главы государства власти страны будут внимательно следить за происходящим в операционной базе строительства "Северного потока — 2" — порту Мукран. В случае необходимости в Вашингтоне начнут принимать меры.
Журналист отмечает сложность работы трубоукладчиков и вспомогательных судов, подчеркивая при этом серьезный риск новых санкций.
"По плану трубы должны были начать прокладывать в ноябре. Но теперь неясно, удастся ли вообще начать прокладку оставшихся труб в этом году", — говорится в материале.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
8 ноября, 13:31Выборы президента США — 2020
Экс-сенатор: Байден может торговаться о достройке "Северного потока — 2"

Газопровод "Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
В середине октября США расширили санкции против "Северного потока — 2", распространив на проект действие пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы". Теперь под санкции подпадают компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.
Также, по данным СМИ, Вашингтон намерен ввести санкции в отношении страховых и сертификационных компаний, сотрудничающих с российскими судами при завершении строительства газопровода.
Власти Германии пообещали подготовить ответные меры, если Белый дом реализует угрозу дополнительных ограничений против проекта. Во внутреннем документе немецкого Минэкономики говорится, что новые санкции США могут затронуть значительное число европейских компаний и банков, а также правительственные организации. В ответ на это правительство Меркель рассматривает план по скоординированным действиям Евросоюза.
Проект "Северный поток — 2" реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
РоссияСеверный поток — 2Балтийское мореГазпромПольшаГерманияДанияСШАЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30Первые туристы, летящие на корабле Маска на МКС, подписали контракт
00:28В Армении задержали бывшего вице-спикера парламента
00:18Посольство США извинилось за ретвит заявления пакистанского оппозиционера
23:46Врач ответил на вопрос об опасности бессимптомного течения коронавируса
23:36Додон готов в числе первых привиться российской вакциной от коронавируса
23:31Участники ливийского диалога согласовали план по объединению власти
23:16В Лондоне автомобиль въехал в полицейский участок
23:10Победа Санду на выборах осложнит отношения с Россией, считает Додон
23:06В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
22:56Киев считает очень важным провести "нормандский" саммит до конца года
22:53Заседание совета парламента Армении не состоялось
22:36Кравчук призвал провести обмен пленными с Донбассом до конца года
22:34В Турции из-за коронавируса запретили курить на улицах
22:21Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом
22:18Главу СНБ Армении госпитализировали с сердечным приступом, сообщили СМИ
22:15Эксперты ООН призвали вывести из Карабаха всех иностранных наемников
22:05Россия и Турция согласовали создание центра по Карабаху
22:00Ученые выяснили, как появились огромные дыры в ледниках Антарктиды
21:54Отрыв Байдена от Трампа увеличился до пяти миллионов голосов
21:39Настоятельница нижегородского монастыря умерла от коронавируса
Лента новостейМолния