https://ria.ru/20201111/sanctions-1584145084.html

СМИ: санкции против "Северного потока — 2" ударят по Польше и Дании

СМИ: санкции против "Северного потока — 2" ударят по Польше и Дании

В случае дальнейшего ужесточения санкций США против газопровода "Северный поток — 2" с серьезными проблемами столкнется польско-датский конкурент... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T16:49

2020-11-11T16:49

2020-11-11T17:29

россия

северный поток — 2

балтийское море

газпром

польша

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сша

экономика

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В случае дальнейшего ужесточения санкций США против газопровода "Северный поток — 2" с серьезными проблемами столкнется польско-датский конкурент российско-немецкого проекта — Baltic Pipe. Такое мнение высказал журналист Berliner Zeitung Михаэль Майер.Он обратил внимание на "забавную" ситуацию: один немецкий порт — Мукран — является опорным пунктом строительства и газпромовского "Северного потока — 2", и его польско-датского конкурента Baltic Pipe.Автор статьи пишет о планах США ввести новые санкции против "Северного потока — 2" в начале следующего года. Предполагается, что они затронут не только газопровод, но и менеджеров предприятий, участвующих в его реализации."Вряд ли кто-либо в международной экономике захочет пойти на этот риск", — пишет Майер.Он также указывает, что в период между президентскими выборами в США и инаугурацией главы государства власти страны будут внимательно следить за происходящим в операционной базе строительства "Северного потока — 2" — порту Мукран. В случае необходимости в Вашингтоне начнут принимать меры.Журналист отмечает сложность работы трубоукладчиков и вспомогательных судов, подчеркивая при этом серьезный риск новых санкций."По плану трубы должны были начать прокладывать в ноябре. Но теперь неясно, удастся ли вообще начать прокладку оставшихся труб в этом году", — говорится в материале.Газопровод "Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.В середине октября США расширили санкции против "Северного потока — 2", распространив на проект действие пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы". Теперь под санкции подпадают компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.Также, по данным СМИ, Вашингтон намерен ввести санкции в отношении страховых и сертификационных компаний, сотрудничающих с российскими судами при завершении строительства газопровода. Власти Германии пообещали подготовить ответные меры, если Белый дом реализует угрозу дополнительных ограничений против проекта. Во внутреннем документе немецкого Минэкономики говорится, что новые санкции США могут затронуть значительное число европейских компаний и банков, а также правительственные организации. В ответ на это правительство Меркель рассматривает план по скоординированным действиям Евросоюза.Проект "Северный поток — 2" реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20201110/germaniya-1583934526.html

https://ria.ru/20201108/bayden-1583611261.html

россия

балтийское море

польша

германия

дания

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный поток — 2, балтийское море, газпром, польша, германия, дания, сша, экономика