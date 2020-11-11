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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20201111/samozanyatye-1584128366.html
В Тюменской области запустили проект "Начни свое дело. Самозанятые"
В Тюменской области запустили проект "Начни свое дело. Самозанятые"
Новый образовательный видеокурс для желающих открыть свое дело и интересующихся проблемами самозанятости представил центр "Мой бизнес" Инвестиционного агентства РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T15:44
2020-11-11T15:44
тюменская область
тюменская область
экономика
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ТЮМЕНЬ, 11 ноя — РИА Новости. Новый образовательный видеокурс для желающих открыть свое дело и интересующихся проблемами самозанятости представил центр "Мой бизнес" Инвестиционного агентства Тюменской области.Как сообщает департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области, проект представляет собой серию бесплатных видеороликов. Обучение проходит по двум модулям: "Главное про самозанятость и особенности налогового режима" и "От идеи до продаж. Позиционирование и продвижение своих товаров и услуг". Пройти курс могут все желающие."Для работы самозанятых созданы благоприятные условия, и мы видим, что в Тюменской области специальный налоговый режим пользуется популярностью: с начала 2020 года зарегистрировано порядка 14 тысяч плательщиков налога на профессиональный доход. Мы считаем самозанятых полноценными предпринимателями и готовы оказывать им всестороннюю поддержку", — приводится в сообщении комментарий руководителя Центра поддержки предпринимательства Дмитрия Утьева.Наибольшее число самозанятых в Тюменской области зарегистрировано в сферах красоты и здоровья, грузовых и пассажирских перевозок, сдаче квартир в аренду, маркетинге и рекламе, репетиторстве, консультировании, а также в сфере создания изделий ручной работы.Проект запущен в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
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тюменская область, экономика

В Тюменской области запустили проект "Начни свое дело. Самозанятые"

15:44 11.11.2020
 
© Фото : Pixabay / Bartek ZakrzewskiЖенщина работает за ноутбуком
Женщина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© Фото : Pixabay / Bartek Zakrzewski
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 11 ноя — РИА Новости. Новый образовательный видеокурс для желающих открыть свое дело и интересующихся проблемами самозанятости представил центр "Мой бизнес" Инвестиционного агентства Тюменской области.
Как сообщает департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области, проект представляет собой серию бесплатных видеороликов. Обучение проходит по двум модулям: "Главное про самозанятость и особенности налогового режима" и "От идеи до продаж. Позиционирование и продвижение своих товаров и услуг". Пройти курс могут все желающие.
"Для работы самозанятых созданы благоприятные условия, и мы видим, что в Тюменской области специальный налоговый режим пользуется популярностью: с начала 2020 года зарегистрировано порядка 14 тысяч плательщиков налога на профессиональный доход. Мы считаем самозанятых полноценными предпринимателями и готовы оказывать им всестороннюю поддержку", — приводится в сообщении комментарий руководителя Центра поддержки предпринимательства Дмитрия Утьева.
Наибольшее число самозанятых в Тюменской области зарегистрировано в сферах красоты и здоровья, грузовых и пассажирских перевозок, сдаче квартир в аренду, маркетинге и рекламе, репетиторстве, консультировании, а также в сфере создания изделий ручной работы.
Уборка урожая гречки на полях фермерского хозяйства Владимира Филипповича Чернышова вблизи села Шалап в Целинном районе Алтайского края - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
7 ноября, 13:52Тюменская область
В Тюменской области наградили лучших работников АПК по итогам 2020 года
Проект запущен в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
 
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