https://ria.ru/20201111/samozanyatye-1584128366.html
В Тюменской области запустили проект "Начни свое дело. Самозанятые"
В Тюменской области запустили проект "Начни свое дело. Самозанятые"
Новый образовательный видеокурс для желающих открыть свое дело и интересующихся проблемами самозанятости представил центр "Мой бизнес" Инвестиционного агентства РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T15:44
2020-11-11T15:44
2020-11-11T15:44
тюменская область
тюменская область
экономика
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ТЮМЕНЬ, 11 ноя — РИА Новости. Новый образовательный видеокурс для желающих открыть свое дело и интересующихся проблемами самозанятости представил центр "Мой бизнес" Инвестиционного агентства Тюменской области.Как сообщает департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области, проект представляет собой серию бесплатных видеороликов. Обучение проходит по двум модулям: "Главное про самозанятость и особенности налогового режима" и "От идеи до продаж. Позиционирование и продвижение своих товаров и услуг". Пройти курс могут все желающие."Для работы самозанятых созданы благоприятные условия, и мы видим, что в Тюменской области специальный налоговый режим пользуется популярностью: с начала 2020 года зарегистрировано порядка 14 тысяч плательщиков налога на профессиональный доход. Мы считаем самозанятых полноценными предпринимателями и готовы оказывать им всестороннюю поддержку", — приводится в сообщении комментарий руководителя Центра поддержки предпринимательства Дмитрия Утьева.Наибольшее число самозанятых в Тюменской области зарегистрировано в сферах красоты и здоровья, грузовых и пассажирских перевозок, сдаче квартир в аренду, маркетинге и рекламе, репетиторстве, консультировании, а также в сфере создания изделий ручной работы.Проект запущен в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
https://ria.ru/20201107/apk-1583513177.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменская область, экономика
ТЮМЕНЬ, 11 ноя — РИА Новости.
Новый образовательный видеокурс для желающих открыть свое дело и интересующихся проблемами самозанятости представил центр "Мой бизнес" Инвестиционного агентства Тюменской области
.
Как сообщает департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области, проект представляет собой серию бесплатных видеороликов. Обучение проходит по двум модулям: "Главное про самозанятость и особенности налогового режима" и "От идеи до продаж. Позиционирование и продвижение своих товаров и услуг". Пройти курс могут все желающие.
"Для работы самозанятых созданы благоприятные условия, и мы видим, что в Тюменской области специальный налоговый режим пользуется популярностью: с начала 2020 года зарегистрировано порядка 14 тысяч плательщиков налога на профессиональный доход. Мы считаем самозанятых полноценными предпринимателями и готовы оказывать им всестороннюю поддержку", — приводится в сообщении комментарий руководителя Центра поддержки предпринимательства Дмитрия Утьева.
Наибольшее число самозанятых в Тюменской области зарегистрировано в сферах красоты и здоровья, грузовых и пассажирских перевозок, сдаче квартир в аренду, маркетинге и рекламе, репетиторстве, консультировании, а также в сфере создания изделий ручной работы.
Проект запущен в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".