https://ria.ru/20201111/samozanyatye-1584128366.html

В Тюменской области запустили проект "Начни свое дело. Самозанятые"

В Тюменской области запустили проект "Начни свое дело. Самозанятые"

Новый образовательный видеокурс для желающих открыть свое дело и интересующихся проблемами самозанятости представил центр "Мой бизнес" Инвестиционного агентства РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T15:44

2020-11-11T15:44

2020-11-11T15:44

тюменская область

тюменская область

экономика

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ТЮМЕНЬ, 11 ноя — РИА Новости. Новый образовательный видеокурс для желающих открыть свое дело и интересующихся проблемами самозанятости представил центр "Мой бизнес" Инвестиционного агентства Тюменской области.Как сообщает департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области, проект представляет собой серию бесплатных видеороликов. Обучение проходит по двум модулям: "Главное про самозанятость и особенности налогового режима" и "От идеи до продаж. Позиционирование и продвижение своих товаров и услуг". Пройти курс могут все желающие."Для работы самозанятых созданы благоприятные условия, и мы видим, что в Тюменской области специальный налоговый режим пользуется популярностью: с начала 2020 года зарегистрировано порядка 14 тысяч плательщиков налога на профессиональный доход. Мы считаем самозанятых полноценными предпринимателями и готовы оказывать им всестороннюю поддержку", — приводится в сообщении комментарий руководителя Центра поддержки предпринимательства Дмитрия Утьева.Наибольшее число самозанятых в Тюменской области зарегистрировано в сферах красоты и здоровья, грузовых и пассажирских перевозок, сдаче квартир в аренду, маркетинге и рекламе, репетиторстве, консультировании, а также в сфере создания изделий ручной работы.Проект запущен в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

https://ria.ru/20201107/apk-1583513177.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тюменская область, экономика