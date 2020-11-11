https://ria.ru/20201111/s-400-1584043977.html

"Алмаз-Антей" досрочно передал Минобороны очередной комплект С-400

"Алмаз-Антей" досрочно передал Минобороны очередной комплект С-400

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" досрочно поставил Минобороны РФ последний в этом году полковой комплект зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", сообщили в среду РИА... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T09:47

2020-11-11T09:47

2020-11-11T09:53

новое оружие россии

с-400 «триумф»

концерн пво "алмаз-антей"

безопасность

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" досрочно поставил Минобороны РФ последний в этом году полковой комплект зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе концерна.О поставках первых трех в этом году полковых комплектов С-400 сообщалось в марте, августе и сентябре."Контрактные обязательства концерна перед Минобороны России на 2020 год в части поставок С-400 "Триумф" выполнены в полном объеме и досрочно. В целом, досрочное исполнение нами большинства обязательств в рамках государственного оборонного заказа уже стало хорошей традицией", - приводятся в релизе слова гендиректора концерна Яна Новикова.Как всегда в подобных ситуациях, перед передачей технику выводили на полигон на испытательные стрельбы - сбивались ракеты-мишени в ходе "противовоздушного боя". Все прошло без замечаний.Где именно будет дислоцирован полк, не уточняется.

https://radiosputnik.ria.ru/20201023/s-400-1581237378.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

с-400 «триумф», концерн пво "алмаз-антей", безопасность