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https://ria.ru/20201111/s-400-1584043977.html
"Алмаз-Антей" досрочно передал Минобороны очередной комплект С-400
"Алмаз-Антей" досрочно передал Минобороны очередной комплект С-400
Концерн ВКО "Алмаз-Антей" досрочно поставил Минобороны РФ последний в этом году полковой комплект зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", сообщили в среду РИА... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T09:47
2020-11-11T09:53
новое оружие россии
с-400 «триумф»
концерн пво "алмаз-антей"
безопасность
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" досрочно поставил Минобороны РФ последний в этом году полковой комплект зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе концерна.О поставках первых трех в этом году полковых комплектов С-400 сообщалось в марте, августе и сентябре."Контрактные обязательства концерна перед Минобороны России на 2020 год в части поставок С-400 "Триумф" выполнены в полном объеме и досрочно. В целом, досрочное исполнение нами большинства обязательств в рамках государственного оборонного заказа уже стало хорошей традицией", - приводятся в релизе слова гендиректора концерна Яна Новикова.Как всегда в подобных ситуациях, перед передачей технику выводили на полигон на испытательные стрельбы - сбивались ракеты-мишени в ходе "противовоздушного боя". Все прошло без замечаний.Где именно будет дислоцирован полк, не уточняется.
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с-400 «триумф», концерн пво "алмаз-антей", безопасность

"Алмаз-Антей" досрочно передал Минобороны очередной комплект С-400

09:47 11.11.2020 (обновлено: 09:53 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий у пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Военнослужащий у пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" досрочно поставил Минобороны РФ последний в этом году полковой комплект зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе концерна.
О поставках первых трех в этом году полковых комплектов С-400 сообщалось в марте, августе и сентябре.
"Контрактные обязательства концерна перед Минобороны России на 2020 год в части поставок С-400 "Триумф" выполнены в полном объеме и досрочно. В целом, досрочное исполнение нами большинства обязательств в рамках государственного оборонного заказа уже стало хорошей традицией", - приводятся в релизе слова гендиректора концерна Яна Новикова.
Как всегда в подобных ситуациях, перед передачей технику выводили на полигон на испытательные стрельбы - сбивались ракеты-мишени в ходе "противовоздушного боя". Все прошло без замечаний.
Где именно будет дислоцирован полк, не уточняется.
Поставка первой партии имущества из состава зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 17:27Сказано в эфире
"Есть несколько условий". Военный эксперт о споре Турции и США по С-400Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил на претензии США по испытаниям С-400. В эфире радио Sputnik свой взгляд на ситуацию высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.
 
Новое оружие РоссииС-400 «Триумф»Концерн ПВО "Алмаз-Антей"Безопасность
 
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