https://ria.ru/20201111/ryabkov-1584092045.html
Россия будет работать с новыми политиками в США, заявил Рябков
Россия будет работать с новыми политиками в США, заявил Рябков
Россия будет работать с теми политиками в США, которые будут находиться у власти после 20 января 2021 года, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T13:33
2020-11-11T13:33
2020-11-11T13:33
россия
сергей рябков
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155717/23/1557172397_0:121:2328:1431_1400x0_80_0_0_ee092fd301173500c01e877df761f3fc.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россия будет работать с теми политиками в США, которые будут находиться у власти после 20 января 2021 года, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Никак не оценивают (в Москве задержку с передачей власти в США). Мы относимся к этому как к смене погоды за окном, то есть это, в общем, нас совершенно не касается", - сказал Рябков на полях клуба "Валдай"."Коллеги в США сами разберутся рано или поздно с этими обстоятельствами. Мы, как неоднократно говорилось, будем сотрудничать и взаимодействовать с той администрацией и с тем президентом, которые будут во власти, придут во власть или останутся во власти, с теми, кто будут во власти после 20 января 2021 года", - добавил Рябков.Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Инаугурация нового президента США состоится 20 января.
https://ria.ru/20201111/ryabkov-1584085200.html
https://ria.ru/20201111/bayden-1584086037.html
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155717/23/1557172397_130:0:2199:1552_1400x0_80_0_0_d46be36f0cc222998ca43538a2d0368d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей рябков, джо байден, сша, в мире