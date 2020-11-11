https://ria.ru/20201111/ryabkov-1584092045.html

Россия будет работать с новыми политиками в США, заявил Рябков

Россия будет работать с новыми политиками в США, заявил Рябков

Россия будет работать с теми политиками в США, которые будут находиться у власти после 20 января 2021 года, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 11.11.2020

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россия

сергей рябков

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россия будет работать с теми политиками в США, которые будут находиться у власти после 20 января 2021 года, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Никак не оценивают (в Москве задержку с передачей власти в США). Мы относимся к этому как к смене погоды за окном, то есть это, в общем, нас совершенно не касается", - сказал Рябков на полях клуба "Валдай"."Коллеги в США сами разберутся рано или поздно с этими обстоятельствами. Мы, как неоднократно говорилось, будем сотрудничать и взаимодействовать с той администрацией и с тем президентом, которые будут во власти, придут во власть или останутся во власти, с теми, кто будут во власти после 20 января 2021 года", - добавил Рябков.Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Инаугурация нового президента США состоится 20 января.

https://ria.ru/20201111/ryabkov-1584085200.html

https://ria.ru/20201111/bayden-1584086037.html

россия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей рябков, джо байден, сша, в мире