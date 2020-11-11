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Рябков оценил ситуацию в сфере стратегической стабильности
Рябков оценил ситуацию в сфере стратегической стабильности
Российская сторона сожалеет, что ситуация в сфере стратегической стабильности в мире деградирует, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 11.11.2020
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брикс
сергей рябков
москва
в мире
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российская сторона сожалеет, что ситуация в сфере стратегической стабильности в мире деградирует, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."К сожалению, не были услышаны звучавшие от многих стран, в том числе входящих в БРИКС, призывы к выработке коллективных решений к отказу от односторонних мер", - сказал он в ходе дискуссии "Председательство России в БРИКС в год пандемии COVID-19" в клубе "Валдай"."В мировых делах продолжается накопление конфронтационности, ситуация в сфере международной безопасности и стратегической стабильности, к сожалению, деградирует", - добавил Рябков.
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брикс, сергей рябков, москва, в мире

Рябков оценил ситуацию в сфере стратегической стабильности

11:12 11.11.2020 (обновлено: 11:35 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российская сторона сожалеет, что ситуация в сфере стратегической стабильности в мире деградирует, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"К сожалению, не были услышаны звучавшие от многих стран, в том числе входящих в БРИКС, призывы к выработке коллективных решений к отказу от односторонних мер", - сказал он в ходе дискуссии "Председательство России в БРИКС в год пандемии COVID-19" в клубе "Валдай".
"В мировых делах продолжается накопление конфронтационности, ситуация в сфере международной безопасности и стратегической стабильности, к сожалению, деградирует", - добавил Рябков.
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