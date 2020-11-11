https://ria.ru/20201111/ryabkov-1584057917.html

Рябков оценил ситуацию в сфере стратегической стабильности

Рябков оценил ситуацию в сфере стратегической стабильности

Российская сторона сожалеет, что ситуация в сфере стратегической стабильности в мире деградирует, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 11.11.2020

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брикс

сергей рябков

москва

в мире

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российская сторона сожалеет, что ситуация в сфере стратегической стабильности в мире деградирует, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."К сожалению, не были услышаны звучавшие от многих стран, в том числе входящих в БРИКС, призывы к выработке коллективных решений к отказу от односторонних мер", - сказал он в ходе дискуссии "Председательство России в БРИКС в год пандемии COVID-19" в клубе "Валдай"."В мировых делах продолжается накопление конфронтационности, ситуация в сфере международной безопасности и стратегической стабильности, к сожалению, деградирует", - добавил Рябков.

https://ria.ru/20201026/drsmd-1581553729.html

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брикс, сергей рябков, москва, в мире