https://ria.ru/20201111/rubl-1584050068.html
Рубль растет к доллару и евро
Рубль растет к доллару и евро
Курс рубля несколько усилил рост к доллару и евро после старта торгов на фоне растущей нефти, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T10:27
2020-11-11T10:27
2020-11-11T10:30
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
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экономика
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Курс рубля несколько усилил рост к доллару и евро после старта торгов на фоне растущей нефти, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск среды рос на 34 копейки – до 76,21 рубля, курс евро – на 28 копеек, до 90,12 рубля.Январский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,49% - до 44,26 доллара за баррель.Курсы доллара и евро на старте торгов снижались на 17 копеек и 15 копеек к уровню предыдущего закрытия.
https://radiosputnik.ria.ru/20201109/neft-1583769121.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, московская биржа, brent, экономика