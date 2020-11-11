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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201111/rubl-1584050068.html
Рубль растет к доллару и евро
Рубль растет к доллару и евро
Курс рубля несколько усилил рост к доллару и евро после старта торгов на фоне растущей нефти, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T10:27
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ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
московская биржа
brent
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Курс рубля несколько усилил рост к доллару и евро после старта торгов на фоне растущей нефти, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск среды рос на 34 копейки – до 76,21 рубля, курс евро – на 28 копеек, до 90,12 рубля.Январский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,49% - до 44,26 доллара за баррель.Курсы доллара и евро на старте торгов снижались на 17 копеек и 15 копеек к уровню предыдущего закрытия.
https://radiosputnik.ria.ru/20201109/neft-1583769121.html
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цены на нефть, московская биржа, brent, экономика

Рубль растет к доллару и евро

10:27 11.11.2020 (обновлено: 10:30 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Курс рубля несколько усилил рост к доллару и евро после старта торгов на фоне растущей нефти, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск среды рос на 34 копейки – до 76,21 рубля, курс евро – на 28 копеек, до 90,12 рубля.
Январский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,49% - до 44,26 доллара за баррель.
Курсы доллара и евро на старте торгов снижались на 17 копеек и 15 копеек к уровню предыдущего закрытия.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьМосковская биржаBrentЭкономика
 
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