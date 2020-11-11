https://ria.ru/20201111/rubl-1584050068.html

Рубль растет к доллару и евро

Рубль растет к доллару и евро

Курс рубля несколько усилил рост к доллару и евро после старта торгов на фоне растущей нефти, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T10:27

2020-11-11T10:27

2020-11-11T10:30

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

цены на нефть

московская биржа

brent

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156341/64/1563416408_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_51749fa3fc0dffad88c86581791d6ab9.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Курс рубля несколько усилил рост к доллару и евро после старта торгов на фоне растущей нефти, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск среды рос на 34 копейки – до 76,21 рубля, курс евро – на 28 копеек, до 90,12 рубля.Январский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,49% - до 44,26 доллара за баррель.Курсы доллара и евро на старте торгов снижались на 17 копеек и 15 копеек к уровню предыдущего закрытия.

https://radiosputnik.ria.ru/20201109/neft-1583769121.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, московская биржа, brent, экономика