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В ЕАО мужчина сломал ногу своей годовалой дочери из-за ревности к жене
В ЕАО мужчина сломал ногу своей годовалой дочери из-за ревности к жене
Мужчина из Биробиджана Еврейской автономной области сломал ногу годовалой дочери во время скандала с сожительницей, возникшего на почве ревности, подозреваемый... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T03:38
2020-11-11T03:38
биробиджан
еврейская автономная область
происшествия
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ХАБАРОВСК, 11 ноя — РИА Новости. Мужчина из Биробиджана Еврейской автономной области сломал ногу годовалой дочери во время скандала с сожительницей, возникшего на почве ревности, подозреваемый задержан и находится под стражей, сообщает в среду пресс-служба УМВД России по ЕАО.По данным полиции, в дежурную часть горотдела ведомства поступило сообщение о семейной ссоре. Заявительница пояснила, что у них с мужем произошел скандал и он не пускает ее домой. В квартире находились дети: сын шести лет и дочь 2019 года рождения. При прибытии в квартиру участковый, осмотрев детей, обнаружил синяки и ссадины на теле девочки. Ребенок был доставлен в больницу. Медработники установили, что у нее имеется перелом ноги.Уточняется, что собранные материалы по данному происшествию переданы в следственные органы для принятия законного процессуального решения.
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биробиджан
еврейская автономная область
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биробиджан, еврейская автономная область, происшествия

В ЕАО мужчина сломал ногу своей годовалой дочери из-за ревности к жене

03:38 11.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ХАБАРОВСК, 11 ноя — РИА Новости. Мужчина из Биробиджана Еврейской автономной области сломал ногу годовалой дочери во время скандала с сожительницей, возникшего на почве ревности, подозреваемый задержан и находится под стражей, сообщает в среду пресс-служба УМВД России по ЕАО.
По данным полиции, в дежурную часть горотдела ведомства поступило сообщение о семейной ссоре. Заявительница пояснила, что у них с мужем произошел скандал и он не пускает ее домой. В квартире находились дети: сын шести лет и дочь 2019 года рождения. При прибытии в квартиру участковый, осмотрев детей, обнаружил синяки и ссадины на теле девочки. Ребенок был доставлен в больницу. Медработники установили, что у нее имеется перелом ноги.
"Было установлено, что телесные повреждения мужчина нанес малолетней дочери во время скандала с сожительницей, возникшего на почве ревности. Подозреваемый был задержан и доставлен в городской отдел полиции", - сообщает пресс-служба полиции ЕАО.
Уточняется, что собранные материалы по данному происшествию переданы в следственные органы для принятия законного процессуального решения.
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БиробиджанЕврейская автономная областьПроисшествия
 
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