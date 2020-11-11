https://ria.ru/20201111/revnost-1584027686.html

В ЕАО мужчина сломал ногу своей годовалой дочери из-за ревности к жене

В ЕАО мужчина сломал ногу своей годовалой дочери из-за ревности к жене

Мужчина из Биробиджана Еврейской автономной области сломал ногу годовалой дочери во время скандала с сожительницей, возникшего на почве ревности, подозреваемый... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T03:38

2020-11-11T03:38

2020-11-11T03:38

биробиджан

еврейская автономная область

происшествия

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ХАБАРОВСК, 11 ноя — РИА Новости. Мужчина из Биробиджана Еврейской автономной области сломал ногу годовалой дочери во время скандала с сожительницей, возникшего на почве ревности, подозреваемый задержан и находится под стражей, сообщает в среду пресс-служба УМВД России по ЕАО.По данным полиции, в дежурную часть горотдела ведомства поступило сообщение о семейной ссоре. Заявительница пояснила, что у них с мужем произошел скандал и он не пускает ее домой. В квартире находились дети: сын шести лет и дочь 2019 года рождения. При прибытии в квартиру участковый, осмотрев детей, обнаружил синяки и ссадины на теле девочки. Ребенок был доставлен в больницу. Медработники установили, что у нее имеется перелом ноги.Уточняется, что собранные материалы по данному происшествию переданы в следственные органы для принятия законного процессуального решения.

https://ria.ru/20200918/shtany-1577463296.html

биробиджан

еврейская автономная область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биробиджан, еврейская автономная область, происшествия