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В Японии заработал первый реактор АЭС с защитой от терроризма
В Японии заработал первый реактор АЭС с защитой от терроризма
В Японии заработал первый реактор АЭС, переоборудованный для защиты от терроризма, сообщает в среду телеканал NHK. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T15:49
2020-11-11T15:49
аэс "сэндай"
кагосима (префектура)
япония
в мире
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ТОКИО, 11 ноя - РИА Новости. В Японии заработал первый реактор АЭС, переоборудованный для защиты от терроризма, сообщает в среду телеканал NHK.По его данным, возобновлена работа первого реактора АЭС "Сэндай" в японской префектуре Кагосима.Как сообщалось ранее, он был остановлен в марте из-за отставания от графика антитеррористических мер, но теперь возобновил работу после устранения недостатков.Оператор станции, энергетическая компания Kyushu Electric Power, согласно принятым в Японии правилам безопасности, был обязан принять комплекс мер для защиты АЭС. Второй реактор АЭС "Сэндай" также был остановлен для проведения работ, которые должны обеспечить его безопасность в случае террористической атаки.Как сообщает NHK, на станции для первого реактора были приняты такие специальные меры, как оборудование резервной диспетчерской на случай таких терактов, как падение самолета.После трагедии на АЭС в Фукусиме, вызванной землетрясением и цунами в 2011 году, для атомных электростанций в Японии были введены новые требования к безопасности. Для переоборудования двух реакторов на АЭС "Сэндай" Kyushu Electric Power запланировала потратить 240 миллиардов иен (около 2,3 млрд долларов).Как отмечает NHK, АЭС "Сэндай" стала первой в Японии станцией, реактор которой завершил принятие антитеррористических мер. Компания-оператор планирует начать выработку электроэнергии на первом реакторе 26 ноября. Что касается второго реактора, то на нем работы по переоборудованию планируется закончить в середине декабря.
https://ria.ru/20201110/belaes-1583944522.html
https://ria.ru/20201108/rosatom-1583649150.html
кагосима (префектура)
япония
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аэс "сэндай", кагосима (префектура), япония, в мире

В Японии заработал первый реактор АЭС с защитой от терроризма

15:49 11.11.2020
 
© AFP 2020 / Jiji PressПерезапуск первого реактора АЭС "Сэндай" в Японии
Перезапуск первого реактора АЭС Сэндай в Японии - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© AFP 2020 / Jiji Press
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ТОКИО, 11 ноя - РИА Новости. В Японии заработал первый реактор АЭС, переоборудованный для защиты от терроризма, сообщает в среду телеканал NHK.
По его данным, возобновлена работа первого реактора АЭС "Сэндай" в японской префектуре Кагосима.
Как сообщалось ранее, он был остановлен в марте из-за отставания от графика антитеррористических мер, но теперь возобновил работу после устранения недостатков.
Оператор станции, энергетическая компания Kyushu Electric Power, согласно принятым в Японии правилам безопасности, был обязан принять комплекс мер для защиты АЭС. Второй реактор АЭС "Сэндай" также был остановлен для проведения работ, которые должны обеспечить его безопасность в случае террористической атаки.
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Как сообщает NHK, на станции для первого реактора были приняты такие специальные меры, как оборудование резервной диспетчерской на случай таких терактов, как падение самолета.
После трагедии на АЭС в Фукусиме, вызванной землетрясением и цунами в 2011 году, для атомных электростанций в Японии были введены новые требования к безопасности. Для переоборудования двух реакторов на АЭС "Сэндай" Kyushu Electric Power запланировала потратить 240 миллиардов иен (около 2,3 млрд долларов).
Как отмечает NHK, АЭС "Сэндай" стала первой в Японии станцией, реактор которой завершил принятие антитеррористических мер. Компания-оператор планирует начать выработку электроэнергии на первом реакторе 26 ноября. Что касается второго реактора, то на нем работы по переоборудованию планируется закончить в середине декабря.
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АЭС "Сэндай"Кагосима (префектура)ЯпонияВ мире
 
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