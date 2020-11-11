https://ria.ru/20201111/reaktor-1584129633.html
В Японии заработал первый реактор АЭС с защитой от терроризма
В Японии заработал первый реактор АЭС с защитой от терроризма
В Японии заработал первый реактор АЭС, переоборудованный для защиты от терроризма, сообщает в среду телеканал NHK. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T15:49
2020-11-11T15:49
2020-11-11T15:49
аэс "сэндай"
кагосима (префектура)
япония
в мире
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ТОКИО, 11 ноя - РИА Новости. В Японии заработал первый реактор АЭС, переоборудованный для защиты от терроризма, сообщает в среду телеканал NHK.По его данным, возобновлена работа первого реактора АЭС "Сэндай" в японской префектуре Кагосима.Как сообщалось ранее, он был остановлен в марте из-за отставания от графика антитеррористических мер, но теперь возобновил работу после устранения недостатков.Оператор станции, энергетическая компания Kyushu Electric Power, согласно принятым в Японии правилам безопасности, был обязан принять комплекс мер для защиты АЭС. Второй реактор АЭС "Сэндай" также был остановлен для проведения работ, которые должны обеспечить его безопасность в случае террористической атаки.Как сообщает NHK, на станции для первого реактора были приняты такие специальные меры, как оборудование резервной диспетчерской на случай таких терактов, как падение самолета.После трагедии на АЭС в Фукусиме, вызванной землетрясением и цунами в 2011 году, для атомных электростанций в Японии были введены новые требования к безопасности. Для переоборудования двух реакторов на АЭС "Сэндай" Kyushu Electric Power запланировала потратить 240 миллиардов иен (около 2,3 млрд долларов).Как отмечает NHK, АЭС "Сэндай" стала первой в Японии станцией, реактор которой завершил принятие антитеррористических мер. Компания-оператор планирует начать выработку электроэнергии на первом реакторе 26 ноября. Что касается второго реактора, то на нем работы по переоборудованию планируется закончить в середине декабря.
https://ria.ru/20201110/belaes-1583944522.html
https://ria.ru/20201108/rosatom-1583649150.html
кагосима (префектура)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэс "сэндай", кагосима (префектура), япония, в мире
ТОКИО, 11 ноя - РИА Новости.
В Японии
заработал первый реактор АЭС, переоборудованный для защиты от терроризма, сообщает в среду телеканал NHK
.
По его данным, возобновлена работа первого реактора АЭС "Сэндай"
в японской префектуре Кагосима
.
Как сообщалось ранее, он был остановлен в марте из-за отставания от графика антитеррористических мер, но теперь возобновил работу после устранения недостатков.
Оператор станции, энергетическая компания Kyushu Electric Power, согласно принятым в Японии правилам безопасности, был обязан принять комплекс мер для защиты АЭС. Второй реактор АЭС "Сэндай" также был остановлен для проведения работ, которые должны обеспечить его безопасность в случае террористической атаки.
Как сообщает NHK, на станции для первого реактора были приняты такие специальные меры, как оборудование резервной диспетчерской на случай таких терактов, как падение самолета.
После трагедии на АЭС в Фукусиме
, вызванной землетрясением и цунами в 2011 году, для атомных электростанций в Японии были введены новые требования к безопасности. Для переоборудования двух реакторов на АЭС "Сэндай" Kyushu Electric Power запланировала потратить 240 миллиардов иен (около 2,3 млрд долларов).
Как отмечает NHK, АЭС "Сэндай" стала первой в Японии станцией, реактор которой завершил принятие антитеррористических мер. Компания-оператор планирует начать выработку электроэнергии на первом реакторе 26 ноября. Что касается второго реактора, то на нем работы по переоборудованию планируется закончить в середине декабря.