https://ria.ru/20201111/reaktor-1584129633.html

В Японии заработал первый реактор АЭС с защитой от терроризма

В Японии заработал первый реактор АЭС с защитой от терроризма

В Японии заработал первый реактор АЭС, переоборудованный для защиты от терроризма, сообщает в среду телеканал NHK. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T15:49

2020-11-11T15:49

2020-11-11T15:49

аэс "сэндай"

кагосима (префектура)

япония

в мире

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ТОКИО, 11 ноя - РИА Новости. В Японии заработал первый реактор АЭС, переоборудованный для защиты от терроризма, сообщает в среду телеканал NHK.По его данным, возобновлена работа первого реактора АЭС "Сэндай" в японской префектуре Кагосима.Как сообщалось ранее, он был остановлен в марте из-за отставания от графика антитеррористических мер, но теперь возобновил работу после устранения недостатков.Оператор станции, энергетическая компания Kyushu Electric Power, согласно принятым в Японии правилам безопасности, был обязан принять комплекс мер для защиты АЭС. Второй реактор АЭС "Сэндай" также был остановлен для проведения работ, которые должны обеспечить его безопасность в случае террористической атаки.Как сообщает NHK, на станции для первого реактора были приняты такие специальные меры, как оборудование резервной диспетчерской на случай таких терактов, как падение самолета.После трагедии на АЭС в Фукусиме, вызванной землетрясением и цунами в 2011 году, для атомных электростанций в Японии были введены новые требования к безопасности. Для переоборудования двух реакторов на АЭС "Сэндай" Kyushu Electric Power запланировала потратить 240 миллиардов иен (около 2,3 млрд долларов).Как отмечает NHK, АЭС "Сэндай" стала первой в Японии станцией, реактор которой завершил принятие антитеррористических мер. Компания-оператор планирует начать выработку электроэнергии на первом реакторе 26 ноября. Что касается второго реактора, то на нем работы по переоборудованию планируется закончить в середине декабря.

https://ria.ru/20201110/belaes-1583944522.html

https://ria.ru/20201108/rosatom-1583649150.html

кагосима (префектура)

япония

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аэс "сэндай", кагосима (префектура), япония, в мире