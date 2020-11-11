https://ria.ru/20201111/rasselenie-1584129183.html

Более трети аварийного жилья расселено в Тюменской области

Более трети аварийного жилья расселено в Тюменской области

Программу расселения аварийного жилья в Тюменской области планируется выполнить ускоренными темпами — до конца 2023 года, что позволит загрузить строительную... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T15:47

2020-11-11T15:47

2020-11-11T15:47

тюменская область

жилье

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 11 ноя — РИА Новости. Программу расселения аварийного жилья в Тюменской области планируется выполнить ускоренными темпами — до конца 2023 года, что позволит загрузить строительную отрасль дополнительными объемами работ, сообщает главное управление строительства региона."По состоянию на 1 ноября 2020 года всего по программе расселено 46,81 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года – это 31,7 % от общего объема жилья, запланированного к расселению", - говорится в сообщении.Программа расселения реализуется, в том числе, и в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". "Согласно федеральному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" в 2019 году было необходимо расселить 2,79 тысячи квадратных метров (160 граждан), фактически расселено 31,96 тысячи квадратных метров (1820 граждан). В 2020 году необходимо расселить 19,93 тысячи квадратных метров (1090 граждан), на 1 ноября 2020 года расселено 14,85 тысячи квадратных метров (895 граждан)", - уточнили в департаменте.Помимо реализации федерального проекта, в регионе принята программа расселения домов блокированной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года, в рамках которой подлежит расселению 28,69 тысячи квадратных метров (2220 человек). На 1 ноября расселено 4,52 тысячи квадратных метров (373 человека), до конца 2020 года планируется расселить еще 90 человек."Таким образом, в ходе реализации обеих программ в Тюменской области будет расселен весь аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года", - заключили в департаменте.

https://ria.ru/20201107/tyumen-1583513778.html

тюменская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, тюменская область