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Тюменская область
https://ria.ru/20201111/rasselenie-1584129183.html
Более трети аварийного жилья расселено в Тюменской области
Более трети аварийного жилья расселено в Тюменской области
Программу расселения аварийного жилья в Тюменской области планируется выполнить ускоренными темпами — до конца 2023 года, что позволит загрузить строительную... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T15:47
2020-11-11T15:47
тюменская область
жилье
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 11 ноя — РИА Новости. Программу расселения аварийного жилья в Тюменской области планируется выполнить ускоренными темпами — до конца 2023 года, что позволит загрузить строительную отрасль дополнительными объемами работ, сообщает главное управление строительства региона."По состоянию на 1 ноября 2020 года всего по программе расселено 46,81 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года – это 31,7 % от общего объема жилья, запланированного к расселению", - говорится в сообщении.Программа расселения реализуется, в том числе, и в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". "Согласно федеральному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" в 2019 году было необходимо расселить 2,79 тысячи квадратных метров (160 граждан), фактически расселено 31,96 тысячи квадратных метров (1820 граждан). В 2020 году необходимо расселить 19,93 тысячи квадратных метров (1090 граждан), на 1 ноября 2020 года расселено 14,85 тысячи квадратных метров (895 граждан)", - уточнили в департаменте.Помимо реализации федерального проекта, в регионе принята программа расселения домов блокированной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года, в рамках которой подлежит расселению 28,69 тысячи квадратных метров (2220 человек). На 1 ноября расселено 4,52 тысячи квадратных метров (373 человека), до конца 2020 года планируется расселить еще 90 человек."Таким образом, в ходе реализации обеих программ в Тюменской области будет расселен весь аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года", - заключили в департаменте.
https://ria.ru/20201107/tyumen-1583513778.html
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жилье, тюменская область

Более трети аварийного жилья расселено в Тюменской области

15:47 11.11.2020
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаЖилые дома в микрорайоне Павшинская пойма в Красногорске Московской области
Жилые дома в микрорайоне Павшинская пойма в Красногорске Московской области - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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ТЮМЕНЬ, 11 ноя — РИА Новости. Программу расселения аварийного жилья в Тюменской области планируется выполнить ускоренными темпами — до конца 2023 года, что позволит загрузить строительную отрасль дополнительными объемами работ, сообщает главное управление строительства региона.
"По состоянию на 1 ноября 2020 года всего по программе расселено 46,81 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года – это 31,7 % от общего объема жилья, запланированного к расселению", - говорится в сообщении.
Программа расселения реализуется, в том числе, и в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".
"Согласно федеральному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" в 2019 году было необходимо расселить 2,79 тысячи квадратных метров (160 граждан), фактически расселено 31,96 тысячи квадратных метров (1820 граждан). В 2020 году необходимо расселить 19,93 тысячи квадратных метров (1090 граждан), на 1 ноября 2020 года расселено 14,85 тысячи квадратных метров (895 граждан)", - уточнили в департаменте.
Помимо реализации федерального проекта, в регионе принята программа расселения домов блокированной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года, в рамках которой подлежит расселению 28,69 тысячи квадратных метров (2220 человек). На 1 ноября расселено 4,52 тысячи квадратных метров (373 человека), до конца 2020 года планируется расселить еще 90 человек.
"Таким образом, в ходе реализации обеих программ в Тюменской области будет расселен весь аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года", - заключили в департаменте.
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