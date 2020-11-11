https://ria.ru/20201111/raketa-1584026732.html

"Роскосмос" начал создавать двигатель для многоразовой ракеты

"Роскосмос" начал создавать двигатель для многоразовой ракеты

Конструкторское бюро химического машиностроения имени Исаева (входит в "Роскосмос") начало создание двигателя для демонстратора многоразовой ракеты "Крыло-СВ",... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T03:05

2020-11-11T03:05

2020-11-11T12:31

илон маск

космос - риа наука

роскосмос

дмитрий рогозин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574866094_0:56:1319:798_1400x0_80_0_0_4b53fcc059d0d46fe5f0c1dd8a16bbf9.jpg

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Конструкторское бюро химического машиностроения имени Исаева (входит в "Роскосмос") начало создание двигателя для демонстратора многоразовой ракеты "Крыло-СВ", сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.В апреле 2018 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, будучи тогда вице-премьером, заявил, что Россия в силу своего географического положения не может создать ракеты как у Илона Маска, а должна использовать схему возвращения крылатых блоков. По его словам, SpaceX запускает ракеты с мыса Канаверал и "ловит" ступени на морскую платформу, а в российских условиях такой платформы быть не может. В октябре 2019 года он повторил эту же мысль. В апреле 2020-го Рогозин назвал такую ракету более эффективной, чем Falcon 9 Маска.Головным исполнителем проекта выступает ЦНИИМАШ. Он же отвечает в целом за разработку ракеты. Ранее сообщалось, что ракетный двигатель может получить название "Вихрь".Работы над проектом ракеты "Крыло-СВ" начались несколько лет назад, а в феврале 2020 года стартовала разработка летного демонстратора. Летные испытания демонстратора, то есть его первый полноценный пуск, намечены на рубеж 2023 года. После испытаний будет принято решение о создании полноценной ракеты."Крыло-СВ" — это многоразовая крылатая ступень ракеты легкого класса. Ракета будет иметь размеры шесть метров в длину и 0,8 метра в диаметре. Демонстратор ракеты будет размером в одну треть от оригинала. Ракета станет перемещаться на гиперзвуковых скоростях — до шести чисел Маха. Пуски планируется проводить с полигона Капустин Яр в сторону Каспийского моря. Предполагается, что после отделения второй ступени, которая продолжит полет со спутником на борту, первая многоразовая ступень для повторного использования будет возвращаться на космодром на крыльях и с использованием авиационного двигателя.Это уже третья попытка предприятий "Роскосмоса" разработать крылатую ракету космического назначения. В 2001 году макет крылатой ракеты "Байкал" демонстрировался в Ле-Бурже, а в начале 2010-х Центр Хруничева разрабатывал проект МРКС-1 — крылатой первой ступени для "Ангары". Оба проекта так и не получили развитие, но наработки по ним используются в новом проекте крылатого носителя.

https://ria.ru/20201031/kosmos-1582448437.html

https://ria.ru/20201031/angara-1582397399.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин