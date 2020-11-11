https://ria.ru/20201111/rabota-1584030517.html

Исследование: 43% россиян хотят сменить работу в следующем году

Исследование: 43% россиян хотят сменить работу в следующем году

Почти половина работающих жителей России планирует искать новую работу в 2021 году, говорится в исследовании сервиса Работа.ру, имеющемся в распоряжении РИА... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T06:48

2020-11-11T06:48

2020-11-11T07:17

россия

общество

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Почти половина работающих жителей России планирует искать новую работу в 2021 году, говорится в исследовании сервиса Работа.ру, имеющемся в распоряжении РИА Новости."43% жителей России планируют смену работы в 2021 году, а 21% участников исследования отметили, что хотят устроиться на подработку (множественный выбор)", - сообщается в отчете, составленном на основе собеседования более 5 тысяч респондентов в ноябре.Кроме того, 18% респондентов указали, что в следующем году начнут откладывать деньги на будущее, а 14% запланировали крупную покупку — квартиру или автомобиль. 11% жителей России в 2021 году собираются совершить путешествие, о котором давно мечтали.Девять процентов участников исследования надеются найти новое хобби, 6% - изучить иностранный язык, и также 6% - сесть на диету. 2% опрошенных указали, что в следующем году планируют завести домашнее животное. 9% жителей России в варианте "Другое" отмечали, что в следующем году планируют закрыть кредиты и ипотеки, завершить строительство дачи или ремонт в квартире, а также избавиться от вредных привычек.Также 58% россиян ожидают, что 2021 год будет для них тяжелым. Остальные не ждут особых трудностей.

https://radiosputnik.ria.ru/20200116/1563501076.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество