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Исследование: 43% россиян хотят сменить работу в следующем году
Исследование: 43% россиян хотят сменить работу в следующем году
Почти половина работающих жителей России планирует искать новую работу в 2021 году, говорится в исследовании сервиса Работа.ру, имеющемся в распоряжении РИА... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T06:48
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россия
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Почти половина работающих жителей России планирует искать новую работу в 2021 году, говорится в исследовании сервиса Работа.ру, имеющемся в распоряжении РИА Новости."43% жителей России планируют смену работы в 2021 году, а 21% участников исследования отметили, что хотят устроиться на подработку (множественный выбор)", - сообщается в отчете, составленном на основе собеседования более 5 тысяч респондентов в ноябре.Кроме того, 18% респондентов указали, что в следующем году начнут откладывать деньги на будущее, а 14% запланировали крупную покупку — квартиру или автомобиль. 11% жителей России в 2021 году собираются совершить путешествие, о котором давно мечтали.Девять процентов участников исследования надеются найти новое хобби, 6% - изучить иностранный язык, и также 6% - сесть на диету. 2% опрошенных указали, что в следующем году планируют завести домашнее животное. 9% жителей России в варианте "Другое" отмечали, что в следующем году планируют закрыть кредиты и ипотеки, завершить строительство дачи или ремонт в квартире, а также избавиться от вредных привычек.Также 58% россиян ожидают, что 2021 год будет для них тяжелым. Остальные не ждут особых трудностей.
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россия, общество

Исследование: 43% россиян хотят сменить работу в следующем году

06:48 11.11.2020 (обновлено: 07:17 11.11.2020)
 
© Depositphotos / stockassoМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© Depositphotos / stockasso
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Почти половина работающих жителей России планирует искать новую работу в 2021 году, говорится в исследовании сервиса Работа.ру, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"43% жителей России планируют смену работы в 2021 году, а 21% участников исследования отметили, что хотят устроиться на подработку (множественный выбор)", - сообщается в отчете, составленном на основе собеседования более 5 тысяч респондентов в ноябре.
Кроме того, 18% респондентов указали, что в следующем году начнут откладывать деньги на будущее, а 14% запланировали крупную покупку — квартиру или автомобиль. 11% жителей России в 2021 году собираются совершить путешествие, о котором давно мечтали.
Девять процентов участников исследования надеются найти новое хобби, 6% - изучить иностранный язык, и также 6% - сесть на диету. 2% опрошенных указали, что в следующем году планируют завести домашнее животное. 9% жителей России в варианте "Другое" отмечали, что в следующем году планируют закрыть кредиты и ипотеки, завершить строительство дачи или ремонт в квартире, а также избавиться от вредных привычек.
Также 58% россиян ожидают, что 2021 год будет для них тяжелым. Остальные не ждут особых трудностей.
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