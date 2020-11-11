https://ria.ru/20201111/putin-1584160595.html

Путин назначил Михаила Носкова новым послом России в Исландии

Путин назначил Михаила Носкова новым послом России в Исландии

Президент России Владимир Путин назначил Михаила Носкова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Исландии, соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T17:51

2020-11-11T17:51

2020-11-11T17:51

михаил носков (дипломат)

россия

антон васильев

владимир путин

исландия

политика

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Михаила Носкова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Исландии, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Носкова Михаила Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Исландия", - говорится в документе.Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Антона Васильева.

https://ria.ru/20201106/posol-1583403978.html

россия

исландия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил носков (дипломат), россия, антон васильев, владимир путин, исландия, политика