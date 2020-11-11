https://ria.ru/20201111/putin-1584160595.html
Путин назначил Михаила Носкова новым послом России в Исландии
Путин назначил Михаила Носкова новым послом России в Исландии
Президент России Владимир Путин назначил Михаила Носкова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Исландии, соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T17:51
2020-11-11T17:51
2020-11-11T17:51
михаил носков (дипломат)
россия
антон васильев
владимир путин
исландия
политика
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Михаила Носкова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Исландии, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Носкова Михаила Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Исландия", - говорится в документе.Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Антона Васильева.
https://ria.ru/20201106/posol-1583403978.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил носков (дипломат), россия, антон васильев, владимир путин, исландия, политика