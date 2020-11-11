https://ria.ru/20201111/putin-1584126959.html
Путин встретится с президентом Абхазии в Сочи
Путин встретится с президентом Абхазии в Сочи
Президент России Владимир Путин в Сочи 12 ноября проведет переговоры с президентом Абхазии Асланом Бжанией, лидеры обсудят экономику и региональную... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T15:38
2020-11-11T15:38
2020-11-11T15:48
россия
аслан бжания
владимир путин
абхазия
сочи
политика
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Сочи 12 ноября проведет переговоры с президентом Абхазии Асланом Бжанией, лидеры обсудят экономику и региональную безопасность, сообщает пресс-служба Кремля."12 ноября по приглашению президента РФ Владимира Путина Россию с рабочим визитом посетит президент Республики Абхазия Аслан Бжания. В ходе переговоров, которые состоятся в Сочи, планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, ход реализации договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года, а также вопросы внешнеполитической координации и взаимодействия в обеспечении региональной безопасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201017/koronavirus-1580281183.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, аслан бжания, владимир путин, абхазия, сочи, политика