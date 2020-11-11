https://ria.ru/20201111/putin-1584126959.html

Путин встретится с президентом Абхазии в Сочи

Путин встретится с президентом Абхазии в Сочи

Президент России Владимир Путин в Сочи 12 ноября проведет переговоры с президентом Абхазии Асланом Бжанией, лидеры обсудят экономику и региональную... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T15:38

2020-11-11T15:38

2020-11-11T15:48

россия

аслан бжания

владимир путин

абхазия

сочи

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582896378_0:87:2820:1673_1400x0_80_0_0_88cf21fdd906b7e12d0f367f62361587.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Сочи 12 ноября проведет переговоры с президентом Абхазии Асланом Бжанией, лидеры обсудят экономику и региональную безопасность, сообщает пресс-служба Кремля."12 ноября по приглашению президента РФ Владимира Путина Россию с рабочим визитом посетит президент Республики Абхазия Аслан Бжания. В ходе переговоров, которые состоятся в Сочи, планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, ход реализации договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года, а также вопросы внешнеполитической координации и взаимодействия в обеспечении региональной безопасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201017/koronavirus-1580281183.html

россия

абхазия

сочи

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, аслан бжания, владимир путин, абхазия, сочи, политика