https://ria.ru/20201111/putin-1584113149.html
Путин призвал развивать систему управления ядерными силами
Путин призвал развивать систему управления ядерными силами
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости продолжать разработку перспективных систем управления ядерными силами России, поскольку в этом вопросе "на... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T14:48
2020-11-11T14:48
2020-11-11T14:48
владимир путин
безопасность
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СОЧИ, 11 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости продолжать разработку перспективных систем управления ядерными силами России, поскольку в этом вопросе "на месте стоять нельзя"."Необходимо продолжить разработку перспективных систем управления стратегическими ядерными силами... Какими бы современными, передовыми они ни были сегодня, на месте стоять нельзя. Мы с вами это хорошо понимаем. Надо думать о том, что будет завтра и послезавтра", - сказал Путин на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК.Он попросил присутствующих в рамках совещания доложить ему о долгосрочных планах работы по этому направлению.Президент РФ также подчеркнул, что следует постоянно проверять эффективность основных компонентов систем управления стратегическими ядерными силами на командно-штабных учениях и других мероприятиях.
https://ria.ru/20201111/putin-1584110257.html
https://ria.ru/20201111/putin-1584103945.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, безопасность