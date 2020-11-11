https://ria.ru/20201111/putin-1584113149.html

Путин призвал развивать систему управления ядерными силами

Путин призвал развивать систему управления ядерными силами

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости продолжать разработку перспективных систем управления ядерными силами России, поскольку в этом вопросе "на... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T14:48

2020-11-11T14:48

2020-11-11T14:48

владимир путин

безопасность

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СОЧИ, 11 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости продолжать разработку перспективных систем управления ядерными силами России, поскольку в этом вопросе "на месте стоять нельзя"."Необходимо продолжить разработку перспективных систем управления стратегическими ядерными силами... Какими бы современными, передовыми они ни были сегодня, на месте стоять нельзя. Мы с вами это хорошо понимаем. Надо думать о том, что будет завтра и послезавтра", - сказал Путин на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК.Он попросил присутствующих в рамках совещания доложить ему о долгосрочных планах работы по этому направлению.Президент РФ также подчеркнул, что следует постоянно проверять эффективность основных компонентов систем управления стратегическими ядерными силами на командно-штабных учениях и других мероприятиях.

https://ria.ru/20201111/putin-1584110257.html

https://ria.ru/20201111/putin-1584103945.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, безопасность