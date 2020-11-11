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Путин оценил работу пунктов управления ядерными силами
Путин оценил работу пунктов управления ядерными силами
Все пункты управления позволяют получать оперативные данные и принимать правильные решения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T14:34
2020-11-11T14:34
владимир путин
безопасность
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СОЧИ, 11 ноя - РИА Новости. Все пункты управления позволяют получать оперативные данные и принимать правильные решения, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня все пункты управления позволяют в режиме реального времени получать всесторонние данные об обстановке и на основе этой информации оценивать ситуацию и принимать обоснованные решения", - сказал он на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК."Существенно модернизированы стационарные и подвижные пункты управления, расширены их аналитические и оперативные возможности, в том числе, по информационному обеспечению, мониторингу и анализу обстановки. Возросло качество такого важнейшего параметра как помехоустойчивость", - отметил президент.
https://ria.ru/20201111/triada-1584103068.html
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владимир путин, безопасность

Путин оценил работу пунктов управления ядерными силами

14:34 11.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководством Министерства обороны РФ и предприятий ОПК
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководством Министерства обороны РФ и предприятий ОПК - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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СОЧИ, 11 ноя - РИА Новости. Все пункты управления позволяют получать оперативные данные и принимать правильные решения, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня все пункты управления позволяют в режиме реального времени получать всесторонние данные об обстановке и на основе этой информации оценивать ситуацию и принимать обоснованные решения", - сказал он на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК.
"Существенно модернизированы стационарные и подвижные пункты управления, расширены их аналитические и оперативные возможности, в том числе, по информационному обеспечению, мониторингу и анализу обстановки. Возросло качество такого важнейшего параметра как помехоустойчивость", - отметил президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
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Владимир ПутинБезопасность
 
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