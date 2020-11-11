https://ria.ru/20201111/putin-1584110257.html
Путин оценил работу пунктов управления ядерными силами
Путин оценил работу пунктов управления ядерными силами
Все пункты управления позволяют получать оперативные данные и принимать правильные решения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T14:34
2020-11-11T14:34
2020-11-11T14:34
владимир путин
безопасность
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СОЧИ, 11 ноя - РИА Новости. Все пункты управления позволяют получать оперативные данные и принимать правильные решения, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня все пункты управления позволяют в режиме реального времени получать всесторонние данные об обстановке и на основе этой информации оценивать ситуацию и принимать обоснованные решения", - сказал он на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК."Существенно модернизированы стационарные и подвижные пункты управления, расширены их аналитические и оперативные возможности, в том числе, по информационному обеспечению, мониторингу и анализу обстановки. Возросло качество такого важнейшего параметра как помехоустойчивость", - отметил президент.
https://ria.ru/20201111/triada-1584103068.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, безопасность