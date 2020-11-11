https://ria.ru/20201111/putin-1584104892.html
Путин: системы управления ядерными силами должны быть простыми
Путин: системы управления ядерными силами должны быть простыми
Системы управления ядерными силами должны быть простыми и надежными, как автомат Калашникова, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T14:14
2020-11-11T14:14
2020-11-11T14:34
владимир путин
безопасность
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СОЧИ, 11 ноя - РИА Новости. Системы управления ядерными силами должны быть простыми и надежными, как автомат Калашникова, заявил президент РФ Владимир Путин."Важно, чтобы все оборудование, техника, связь систем управления ядерными силами и впредь были современными, простыми и надежными, как автомат Калашникова. Чтобы они последовательно планово обновлялись. А в их основе лежали передовые отечественные технологии и инженерные решения", - сказал он на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК.
https://ria.ru/20201111/putin-1584103945.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, безопасность