https://ria.ru/20201111/putin-1584104892.html

Путин: системы управления ядерными силами должны быть простыми

Путин: системы управления ядерными силами должны быть простыми

Системы управления ядерными силами должны быть простыми и надежными, как автомат Калашникова, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T14:14

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владимир путин

безопасность

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СОЧИ, 11 ноя - РИА Новости. Системы управления ядерными силами должны быть простыми и надежными, как автомат Калашникова, заявил президент РФ Владимир Путин."Важно, чтобы все оборудование, техника, связь систем управления ядерными силами и впредь были современными, простыми и надежными, как автомат Калашникова. Чтобы они последовательно планово обновлялись. А в их основе лежали передовые отечественные технологии и инженерные решения", - сказал он на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК.

https://ria.ru/20201111/putin-1584103945.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, безопасность