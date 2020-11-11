https://ria.ru/20201111/putin-1584103945.html

Путин призвал работать над живучестью системы управления ядерными силами

Путин призвал работать над живучестью системы управления ядерными силами

Необходимо серьезно работать над живучестью систем управления ядерными силами России, причем надо обеспечить их работоспособность даже в случае нанесения... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T14:12

2020-11-11T14:12

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владимир путин

безопасность

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СОЧИ, 11 ноя - РИА Новости. Необходимо серьезно работать над живучестью систем управления ядерными силами России, причем надо обеспечить их работоспособность даже в случае нанесения ядерного удара, заявил президент РФ Владимир Путин."Надо серьезно работать над повышением живучести систем управления, мы с вами хорошо это понимаем, отдаем себе в этом отчет и знаем, что от живучести этих систем, их способности сохранить рабочее состояние в боевых условиях очень многое зависит. Причем это нужно обеспечить даже в случае нанесения ядерного удара", - сказал Путин на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК.

https://ria.ru/20201111/triada-1584103068.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, безопасность