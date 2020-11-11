https://ria.ru/20201111/putin-1584103945.html
Путин призвал работать над живучестью системы управления ядерными силами
Путин призвал работать над живучестью системы управления ядерными силами
Необходимо серьезно работать над живучестью систем управления ядерными силами России, причем надо обеспечить их работоспособность даже в случае нанесения... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T14:12
2020-11-11T14:12
2020-11-11T14:33
владимир путин
безопасность
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СОЧИ, 11 ноя - РИА Новости. Необходимо серьезно работать над живучестью систем управления ядерными силами России, причем надо обеспечить их работоспособность даже в случае нанесения ядерного удара, заявил президент РФ Владимир Путин."Надо серьезно работать над повышением живучести систем управления, мы с вами хорошо это понимаем, отдаем себе в этом отчет и знаем, что от живучести этих систем, их способности сохранить рабочее состояние в боевых условиях очень многое зависит. Причем это нужно обеспечить даже в случае нанесения ядерного удара", - сказал Путин на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК.
https://ria.ru/20201111/triada-1584103068.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, безопасность