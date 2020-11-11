https://ria.ru/20201111/putin-1584071303.html

Путин проведет совещание по новым системам управления ядерным оружием

Путин проведет совещание по новым системам управления ядерным оружием

Президент РФ Владимир Путин в среду проведет совещание о новых системах управления стратегическим ядерным оружием и гособоронзаказе, также у него запланирован... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T12:18

2020-11-11T12:18

2020-11-11T12:18

дмитрий песков

владимир путин

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582896378_0:87:2820:1673_1400x0_80_0_0_88cf21fdd906b7e12d0f367f62361587.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет совещание о новых системах управления стратегическим ядерным оружием и гособоронзаказе, также у него запланирован ряд отдельных встреч с военачальниками и международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он уточнил, что очередная встреча пройдет в рамках традиционной серии военных совещаний, которая началась во вторник."Сегодня в середине дня также будет открытое выступление президента на совещании. Речь пойдет о новых системах управления, прежде всего стратегическим ядерным оружием, ну и другие вопросы - гособоронзаказ и так далее - на сегодняшней части этих совещаний будут рассматриваться, будут на повестке дня", - сообщил Песков."И на полях совещания, как всегда, президент проводит с военачальниками по отдельности ряд встреч", - добавил он.Кроме того, в среду Путин может провести международный телефонный разговор. "Далее не исключаем международного телефонного разговора. Если он состоится, будет подтвержден, мы вас проинформируем", - сообщил представитель Кремля.

https://ria.ru/20201110/oruzhie-1583967285.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, владимир путин, безопасность