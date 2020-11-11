https://ria.ru/20201111/putin-1584071303.html
Путин проведет совещание по новым системам управления ядерным оружием
Путин проведет совещание по новым системам управления ядерным оружием
Президент РФ Владимир Путин в среду проведет совещание о новых системах управления стратегическим ядерным оружием и гособоронзаказе, также у него запланирован... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T12:18
2020-11-11T12:18
2020-11-11T12:18
дмитрий песков
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет совещание о новых системах управления стратегическим ядерным оружием и гособоронзаказе, также у него запланирован ряд отдельных встреч с военачальниками и международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он уточнил, что очередная встреча пройдет в рамках традиционной серии военных совещаний, которая началась во вторник."Сегодня в середине дня также будет открытое выступление президента на совещании. Речь пойдет о новых системах управления, прежде всего стратегическим ядерным оружием, ну и другие вопросы - гособоронзаказ и так далее - на сегодняшней части этих совещаний будут рассматриваться, будут на повестке дня", - сообщил Песков."И на полях совещания, как всегда, президент проводит с военачальниками по отдельности ряд встреч", - добавил он.Кроме того, в среду Путин может провести международный телефонный разговор. "Далее не исключаем международного телефонного разговора. Если он состоится, будет подтвержден, мы вас проинформируем", - сообщил представитель Кремля.
https://ria.ru/20201110/oruzhie-1583967285.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, владимир путин, безопасность
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
в среду проведет совещание о новых системах управления стратегическим ядерным оружием и гособоронзаказе, также у него запланирован ряд отдельных встреч с военачальниками и международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
Он уточнил, что очередная встреча пройдет в рамках традиционной серии военных совещаний, которая началась во вторник.
"Сегодня в середине дня также будет открытое выступление президента на совещании. Речь пойдет о новых системах управления, прежде всего стратегическим ядерным оружием, ну и другие вопросы - гособоронзаказ и так далее - на сегодняшней части этих совещаний будут рассматриваться, будут на повестке дня", - сообщил Песков.
"И на полях совещания, как всегда, президент проводит с военачальниками по отдельности ряд встреч", - добавил он.
Кроме того, в среду Путин может провести международный телефонный разговор. "Далее не исключаем международного телефонного разговора. Если он состоится, будет подтвержден, мы вас проинформируем", - сообщил представитель Кремля.