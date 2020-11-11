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В Кузбассе проведут проверку после смерти пациентки на приеме у врача
В Кузбассе проведут проверку после смерти пациентки на приеме у врача
Росздравнадзор по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко проверит качество и своевременность оказания медпомощи пациентке из города... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T17:17
2020-11-11T17:17
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
ленинск-кузнецкий
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 11 ноя - РИА Новости. Росздравнадзор по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко проверит качество и своевременность оказания медпомощи пациентке из города Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области, умершей на приеме у врача, говорится в сообщении ведомства.Информация о смерти женщины в больнице города в понедельник появилась в соцсетях. Отмечалось, что пациентка умерла в очереди на прием к врачу, куда ее доставили родственники, не дождавшись скорой помощи в течение двух дней. Позже местные СМИ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщили, что женщина умерла в кабинете врача в Ленинск-Кузнецкой райбольнице, когда ее в тяжелом состоянии приняли без очереди. Региональный минздрав по данному случаю начал служебное расследование."По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Кемеровской области проверит качество и своевременность оказания медицинской помощи пациентке, которая скончалась на приеме у врача Ленинск-Кузнецкой районной больницы", – говорится в сообщении.
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россия
ленинск-кузнецкий
кемеровская область
РИА Новости
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россия, михаил мурашко, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), ленинск-кузнецкий, кемеровская область, происшествия

В Кузбассе проведут проверку после смерти пациентки на приеме у врача

17:17 11.11.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 11 ноя - РИА Новости. Росздравнадзор по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко проверит качество и своевременность оказания медпомощи пациентке из города Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области, умершей на приеме у врача, говорится в сообщении ведомства.
Информация о смерти женщины в больнице города в понедельник появилась в соцсетях. Отмечалось, что пациентка умерла в очереди на прием к врачу, куда ее доставили родственники, не дождавшись скорой помощи в течение двух дней. Позже местные СМИ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщили, что женщина умерла в кабинете врача в Ленинск-Кузнецкой райбольнице, когда ее в тяжелом состоянии приняли без очереди. Региональный минздрав по данному случаю начал служебное расследование.
"По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Кемеровской области проверит качество и своевременность оказания медицинской помощи пациентке, которая скончалась на приеме у врача Ленинск-Кузнецкой районной больницы", – говорится в сообщении.
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РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Ленинск-КузнецкийКемеровская областьПроисшествия
 
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