https://ria.ru/20201111/proverka-1584152073.html

В Кузбассе проведут проверку после смерти пациентки на приеме у врача

В Кузбассе проведут проверку после смерти пациентки на приеме у врача

Росздравнадзор по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко проверит качество и своевременность оказания медпомощи пациентке из города... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T17:17

2020-11-11T17:17

2020-11-11T17:17

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

ленинск-кузнецкий

кемеровская область

происшествия

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КЕМЕРОВО, 11 ноя - РИА Новости. Росздравнадзор по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко проверит качество и своевременность оказания медпомощи пациентке из города Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области, умершей на приеме у врача, говорится в сообщении ведомства.Информация о смерти женщины в больнице города в понедельник появилась в соцсетях. Отмечалось, что пациентка умерла в очереди на прием к врачу, куда ее доставили родственники, не дождавшись скорой помощи в течение двух дней. Позже местные СМИ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщили, что женщина умерла в кабинете врача в Ленинск-Кузнецкой райбольнице, когда ее в тяжелом состоянии приняли без очереди. Региональный минздрав по данному случаю начал служебное расследование."По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Кемеровской области проверит качество и своевременность оказания медицинской помощи пациентке, которая скончалась на приеме у врача Ленинск-Кузнецкой районной больницы", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200821/covid-1576063515.html

россия

ленинск-кузнецкий

кемеровская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мурашко, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), ленинск-кузнецкий, кемеровская область, происшествия