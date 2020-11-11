https://ria.ru/20201111/proekty-1584179067.html
Проекты "Лидеров России" вошли в топ-300 идей форума АСИ и "Росконгресса"
Проекты "Лидеров России" вошли в топ-300 идей форума АСИ и "Росконгресса"
Проекты финалистов и победителей трех сезонов конкурса "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" – вошли в... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T19:32
2020-11-11T19:32
2020-11-11T19:32
фонд "росконгресс"
технологии
образование - общество
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Проекты финалистов и победителей трех сезонов конкурса "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" – вошли в топ-300 идей, представленных на форуме "Сильные идеи для нового времени", сообщает пресс-служба АНО "РСВ". Проекты были отобраны в рамках cубтрека "Карьерные лифты в условиях новой экономики" (трек "Новые компетенции"), представленного АНО "РСВ", по итогам многоступенчатой оценки и народного голосования за лучшие инициативы.Так, финалист первого сезона конкурса "Лидеры России" Константин Слободяник вместе с командой презентовал идею "Российского интегратора карьер" (РИК), который должен в формате "одного окна" решать ключевые проблемы поиска карьерной траектории, соответствующей компетенциям и ожиданиям граждан, занятости россиян в реалиях современного рынка труда. Интегратор будет давать рекомендации на основе предложений всех кадровых платформ. Соискатели, зарегистрировавшиеся на РИК, получат возможность оценить свои профессиональные навыки и уровень востребованности на рынке труда, пройти дополнительное обучение, получить пул вакансий, написать заявление на получение пособий и выплат.Финалист второго сезона конкурса "Лидеры России", руководитель программы "Вектор" Академии Ростеха (АНО "Корпоративная сетевая академия") Андрей Батрименко вошел в топ-300 с проектом "300 датасетов для русского ИИ". Его идея - создать 300 открытых наборов данных (текст/аудио/видео/фото) для развития искусственного интеллекта отрасли в русскоязычном сегменте интернета. Также в число лучших идей вошел проект "Математическая система для построения карьерных траекторий" суперфиналиста конкурса "Лидеры России 2020" из Новосибирска Егора Орла. Еще один победитель - "Система формирования индивидуальных траекторий развития человеческого капитала в современном информационном мире" суперфиналиста конкурса "Лидеры России 2020", победителя специализации "Наука" конкурса "Лидеры России 2020", руководителя научно-исследовательской лаборатории моделирования социальных и политических процессов Нижегородского госуниверситета имени Н.И. Лобачевского Александра Петухова и его соавтора проекта, суперфиналиста конкурса "Лидеры России 2020", руководителя офиса генерального директора SAP Натальи Аксаковой. Эта облачная ИТ-платформа должна помочь пользователю оценить себя и найти подходящий путь долгосрочного развития, предоставить индивидуальные карьерные рекомендации.В субтреке "Университета 2035" в топ-300 вошел проект "Нейротраектория" (образовательная платформа с биологической обратной связью) победителя второго сезона конкурса "Лидеры России", руководителя департамента оценки и методологии АНО "РСВ" Дмитрия Гужели. Всего в рамках форума АСИ И Фонда "Росконгресс" "Сильные идеи для нового времени" было собрано около 15 тысяч идей. Отбор лучших происходил на первом этапе с помощью "народного" рейтинга, затем идеи оценивали эксперты с точки зрения масштабности, новизны, зрелости и реализуемости. Все авторы идей, вошедшие в топ-300, смогут представить их в рамках питч-сессий с привлечением представителей федеральных органов власти, институтов развития, банков и компаний, а также профильных экспертов. В свою очередь, Фонд "Росконгресс" предоставит авторам лучших идей возможность воспользоваться ресурсами своей экосистемы: разместить информацию о проектах на Инвестиционном портале регионов России, в базе Фонда "РК-Инвестиции" и проекта "Фонд идей". Лидерам форума выделят квоты на участие в деловых и международных мероприятиях Фонда, а также в работе проектов Фонда – "Здоровое общество", "Территория инноваций", "РК-Арт". Лучшие смогут бесплатно принять участие в следующем Петербургском международном экономическом форуме.
https://ria.ru/20200709/1574120424.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фонд "росконгресс", технологии, образование - общество
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Проекты финалистов и победителей трех сезонов конкурса "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" – вошли в топ-300 идей, представленных на форуме "Сильные идеи для нового времени", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Проекты были отобраны в рамках cубтрека "Карьерные лифты в условиях новой экономики" (трек "Новые компетенции"), представленного АНО "РСВ", по итогам многоступенчатой оценки и народного голосования за лучшие инициативы.
Так, финалист первого сезона конкурса "Лидеры России" Константин Слободяник вместе с командой презентовал идею "Российского интегратора карьер" (РИК), который должен в формате "одного окна" решать ключевые проблемы поиска карьерной траектории, соответствующей компетенциям и ожиданиям граждан, занятости россиян в реалиях современного рынка труда. Интегратор будет давать рекомендации на основе предложений всех кадровых платформ. Соискатели, зарегистрировавшиеся на РИК
, получат возможность оценить свои профессиональные навыки и уровень востребованности на рынке труда, пройти дополнительное обучение, получить пул вакансий, написать заявление на получение пособий и выплат.
Финалист второго сезона конкурса "Лидеры России", руководитель программы "Вектор" Академии Ростеха
(АНО "Корпоративная сетевая академия") Андрей Батрименко вошел в топ-300 с проектом "300 датасетов для русского ИИ". Его идея - создать 300 открытых наборов данных (текст/аудио/видео/фото) для развития искусственного интеллекта отрасли в русскоязычном сегменте интернета. Также в число лучших идей вошел проект "Математическая система для построения карьерных траекторий" суперфиналиста конкурса "Лидеры России 2020" из Новосибирска
Егора Орла. Еще один победитель - "Система формирования индивидуальных траекторий развития человеческого капитала в современном информационном мире" суперфиналиста конкурса "Лидеры России 2020", победителя специализации "Наука" конкурса "Лидеры России 2020", руководителя научно-исследовательской лаборатории моделирования социальных и политических процессов Нижегородского госуниверситета имени Н.И. Лобачевского Александра Петухова и его соавтора проекта, суперфиналиста конкурса "Лидеры России 2020", руководителя офиса генерального директора SAP
Натальи Аксаковой. Эта облачная ИТ-платформа должна помочь пользователю оценить себя и найти подходящий путь долгосрочного развития, предоставить индивидуальные карьерные рекомендации.
В субтреке "Университета 2035" в топ-300 вошел проект "Нейротраектория" (образовательная платформа с биологической обратной связью) победителя второго сезона конкурса "Лидеры России", руководителя департамента оценки и методологии АНО "РСВ" Дмитрия Гужели.
Всего в рамках форума АСИ
И Фонда "Росконгресс"
"Сильные идеи для нового времени" было собрано около 15 тысяч идей. Отбор лучших происходил на первом этапе с помощью "народного" рейтинга, затем идеи оценивали эксперты с точки зрения масштабности, новизны, зрелости и реализуемости.
Все авторы идей, вошедшие в топ-300, смогут представить их в рамках питч-сессий с привлечением представителей федеральных органов власти, институтов развития, банков и компаний, а также профильных экспертов. В свою очередь, Фонд "Росконгресс" предоставит авторам лучших идей возможность воспользоваться ресурсами своей экосистемы: разместить информацию о проектах на Инвестиционном портале регионов России, в базе Фонда "РК-Инвестиции" и проекта "Фонд идей". Лидерам форума выделят квоты на участие в деловых и международных мероприятиях Фонда, а также в работе проектов Фонда – "Здоровое общество", "Территория инноваций", "РК-Арт". Лучшие смогут бесплатно принять участие в следующем Петербургском международном экономическом форуме.