https://ria.ru/20201111/produkt-1584124144.html
Назван продукт, снижающий риск сердечно-сосудистых заболеваний
Назван продукт, снижающий риск сердечно-сосудистых заболеваний
Ученые выяснили, что регулярное употребление грецких орехов снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Соответствующие данные опубликованы в Journal of the... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T15:28
2020-11-11T15:28
2020-11-11T16:11
здоровье - общество
барселона (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152646/21/1526462109_0:225:4284:2635_1400x0_80_0_0_c9aead42a0eeb116522da39b2429013e.jpg
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Ученые выяснили, что регулярное употребление грецких орехов снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Соответствующие данные опубликованы в Journal of the American College of Cardiology.Специалисты больничной клиники Барселоны в сотрудничестве с Университетом Лома Линда провели исследование с участием более 700 здоровых пожилых людей. Часть добровольцев в течение двух лет употребляли от 30 до 60 граммов грецких орехов в день в рамках своей типичной диеты, а другая часть не включала продукт в рацион.Выяснилось, что у первой группы значительно снизились шесть из десяти биомаркеров воспалительного процесса, связанного с повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний. При этом изменение диеты не повлияло на вес.Ученые считают, что исследование помогло раскрыть дополнительные преимущества употребления грецких орехов, помимо уже известной способности снижать уровень холестерина.
https://ria.ru/20201110/produkt-1583949929.html
барселона (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/152646/21/1526462109_236:0:4048:2859_1400x0_80_0_0_0f8a2f4e02fedc2ab643d61dc6bba1c1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, барселона (город)