Назван продукт, снижающий риск сердечно-сосудистых заболеваний

Назван продукт, снижающий риск сердечно-сосудистых заболеваний

11.11.2020

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Ученые выяснили, что регулярное употребление грецких орехов снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Соответствующие данные опубликованы в Journal of the American College of Cardiology.Специалисты больничной клиники Барселоны в сотрудничестве с Университетом Лома Линда провели исследование с участием более 700 здоровых пожилых людей. Часть добровольцев в течение двух лет употребляли от 30 до 60 граммов грецких орехов в день в рамках своей типичной диеты, а другая часть не включала продукт в рацион.Выяснилось, что у первой группы значительно снизились шесть из десяти биомаркеров воспалительного процесса, связанного с повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний. При этом изменение диеты не повлияло на вес.Ученые считают, что исследование помогло раскрыть дополнительные преимущества употребления грецких орехов, помимо уже известной способности снижать уровень холестерина.

