https://ria.ru/20201111/prirost-1584080691.html
Суточный прирост COVID-19 в Москве снизился до минимума за две недели
Суточный прирост COVID-19 в Москве снизился до минимума за две недели
В Москве зафиксирован минимальный суточный прирост заболевших COVID-19 за две недели, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T12:50
2020-11-11T12:50
2020-11-11T12:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В Москве зафиксирован минимальный суточный прирост заболевших COVID-19 за две недели, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.Так, за последние сутки в столице выявлено 4 477 новых случаев коронавируса, госпитализировано 1 366 пациентов с COVID-19, на аппаратах ИВЛ в больницах находится 361 человек.В последний раз за две недели меньшее число новых заболевших было зафиксировано 28 октября - 3 670 случаев, а после этого показатель стабильно превышал 4 900.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201111/myasnikov-1584044594.html
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва