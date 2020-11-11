https://ria.ru/20201111/prirost-1584080691.html

Суточный прирост COVID-19 в Москве снизился до минимума за две недели

Суточный прирост COVID-19 в Москве снизился до минимума за две недели

В Москве зафиксирован минимальный суточный прирост заболевших COVID-19 за две недели, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T12:50

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распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В Москве зафиксирован минимальный суточный прирост заболевших COVID-19 за две недели, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.Так, за последние сутки в столице выявлено 4 477 новых случаев коронавируса, госпитализировано 1 366 пациентов с COVID-19, на аппаратах ИВЛ в больницах находится 361 человек.В последний раз за две недели меньшее число новых заболевших было зафиксировано 28 октября - 3 670 случаев, а после этого показатель стабильно превышал 4 900.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201111/myasnikov-1584044594.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва