https://ria.ru/20201111/preparat-1584096789.html

Цена препарата от COVID-19 "Фавипиравир" снизилась в четыре раза

Цена препарата от COVID-19 "Фавипиравир" снизилась в четыре раза

Цена на препарат от коронавирусной инфекции "Фавипиравир" снизилась в четыре раза, стоимость одной таблетки — сто рублей, упаковки без учета НДС — пять тысяч... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T13:49

2020-11-11T13:49

2020-11-11T16:18

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Цена на препарат от коронавирусной инфекции "Фавипиравир" снизилась в четыре раза, стоимость одной таблетки — сто рублей, упаковки без учета НДС — пять тысяч рублей, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Препараты, которые появились на рынке, начинались с продажи до 22 тысяч рублей, сегодня, скажем, "Фавипиравир", предельно зарегистрированная цена — это сто рублей за таблетку. И в среднем цена за упаковку составляет без НДС и розничной надбавки пять тысяч рублей, то есть снижение произошло более чем в четыре раза", — сказал Мурашко на встрече с депутатами Госдумы, его слова приводятся в стенограмме.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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