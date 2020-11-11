https://ria.ru/20201111/preparat-1584096789.html
Цена препарата от COVID-19 "Фавипиравир" снизилась в четыре раза
Цена препарата от COVID-19 "Фавипиравир" снизилась в четыре раза
Цена на препарат от коронавирусной инфекции "Фавипиравир" снизилась в четыре раза, стоимость одной таблетки — сто рублей, упаковки без учета НДС — пять тысяч... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T13:49
2020-11-11T13:49
2020-11-11T16:18
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михаил мурашко
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Цена на препарат от коронавирусной инфекции "Фавипиравир" снизилась в четыре раза, стоимость одной таблетки — сто рублей, упаковки без учета НДС — пять тысяч рублей, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Препараты, которые появились на рынке, начинались с продажи до 22 тысяч рублей, сегодня, скажем, "Фавипиравир", предельно зарегистрированная цена — это сто рублей за таблетку. И в среднем цена за упаковку составляет без НДС и розничной надбавки пять тысяч рублей, то есть снижение произошло более чем в четыре раза", — сказал Мурашко на встрече с депутатами Госдумы, его слова приводятся в стенограмме.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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