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Мурашко посоветовал провести новогодние праздники в семье
Мурашко посоветовал провести новогодние праздники в семье
На новогодние праздники следует минимизировать контакты, провести праздник лучше в кругу семьи, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T16:09
2020-11-11T16:09
2020-11-11T16:20
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. На новогодние праздники следует минимизировать контакты, провести праздник лучше в кругу семьи, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Рекомендации звучат, в первую очередь они, конечно, касаются проведения новогодних праздников таким образом, чтобы минимизировать контакты. И поскольку Новый год является семейным праздником, я думаю, что это один из лучших вариантов, посвятить время семье и в том числе создать определенные условия безопасности", - сказал Мурашко журналистам.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201111/danger-1584135092.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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