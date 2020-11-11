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Мурашко посоветовал провести новогодние праздники в семье
Мурашко посоветовал провести новогодние праздники в семье
На новогодние праздники следует минимизировать контакты, провести праздник лучше в кругу семьи, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T16:09
2020-11-11T16:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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михаил мурашко
новый год
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. На новогодние праздники следует минимизировать контакты, провести праздник лучше в кругу семьи, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Рекомендации звучат, в первую очередь они, конечно, касаются проведения новогодних праздников таким образом, чтобы минимизировать контакты. И поскольку Новый год является семейным праздником, я думаю, что это один из лучших вариантов, посвятить время семье и в том числе создать определенные условия безопасности", - сказал Мурашко журналистам.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мурашко, новый год, общество

Мурашко посоветовал провести новогодние праздники в семье

16:09 11.11.2020 (обновлено: 16:20 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПраздничный стол во время встречи Нового года
Праздничный стол во время встречи Нового года - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. На новогодние праздники следует минимизировать контакты, провести праздник лучше в кругу семьи, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Рекомендации звучат, в первую очередь они, конечно, касаются проведения новогодних праздников таким образом, чтобы минимизировать контакты. И поскольку Новый год является семейным праздником, я думаю, что это один из лучших вариантов, посвятить время семье и в том числе создать определенные условия безопасности", - сказал Мурашко журналистам.
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