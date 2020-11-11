https://ria.ru/20201111/prazdniki-1584135737.html

Мурашко посоветовал провести новогодние праздники в семье

Мурашко посоветовал провести новогодние праздники в семье

На новогодние праздники следует минимизировать контакты, провести праздник лучше в кругу семьи, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T16:09

2020-11-11T16:09

2020-11-11T16:20

распространение нового коронавируса

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общество

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. На новогодние праздники следует минимизировать контакты, провести праздник лучше в кругу семьи, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Рекомендации звучат, в первую очередь они, конечно, касаются проведения новогодних праздников таким образом, чтобы минимизировать контакты. И поскольку Новый год является семейным праздником, я думаю, что это один из лучших вариантов, посвятить время семье и в том числе создать определенные условия безопасности", - сказал Мурашко журналистам.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201111/danger-1584135092.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мурашко, новый год, общество