https://ria.ru/20201111/prazdniki-1584057609.html

В Госдуме оценили идею продлить новогодние праздники из-за пандемии

В Госдуме оценили идею продлить новогодние праздники из-за пандемии

Руководители регионов имеют право самостоятельно принимать решения по введению ограничений в зависимости от эпидемиологической обстановки, предложение о... РИА Новости, 11.11.2020

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Руководители регионов имеют право самостоятельно принимать решения по введению ограничений в зависимости от эпидемиологической обстановки, предложение о введении нерабочих недель на федеральном уровне избыточно, считает член комитета Госдумы по труду и соцполитике Ольга Павлова.Ранее партия "Коммунисты России" обратилась в правительство с предложением продлить новогодние праздники на две недели до 24 января с сохранением зарплаты в связи с ухудшением ситуации на фоне пандемии."Эпидемиологическая обстановка во всех регионах разная, именно поэтому руководителям субъектов предоставлено право самостоятельно принимать решения по ограничениям. В этой связи предложение о введении нерабочих недель на федеральном уровне считаю избыточным", - сказала Павлова РИА Новости. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201111/prazdniki-1584051491.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ольга павлова, здоровье - общество, госдума рф, общество