https://ria.ru/20201111/prazdniki-1584057609.html
В Госдуме оценили идею продлить новогодние праздники из-за пандемии
В Госдуме оценили идею продлить новогодние праздники из-за пандемии
Руководители регионов имеют право самостоятельно принимать решения по введению ограничений в зависимости от эпидемиологической обстановки, предложение о... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T11:10
2020-11-11T11:10
2020-11-11T11:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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ольга павлова
здоровье - общество
госдума рф
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Руководители регионов имеют право самостоятельно принимать решения по введению ограничений в зависимости от эпидемиологической обстановки, предложение о введении нерабочих недель на федеральном уровне избыточно, считает член комитета Госдумы по труду и соцполитике Ольга Павлова.Ранее партия "Коммунисты России" обратилась в правительство с предложением продлить новогодние праздники на две недели до 24 января с сохранением зарплаты в связи с ухудшением ситуации на фоне пандемии."Эпидемиологическая обстановка во всех регионах разная, именно поэтому руководителям субъектов предоставлено право самостоятельно принимать решения по ограничениям. В этой связи предложение о введении нерабочих недель на федеральном уровне считаю избыточным", - сказала Павлова РИА Новости. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201111/prazdniki-1584051491.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ольга павлова, здоровье - общество, госдума рф, общество