https://ria.ru/20201111/prazdniki-1584051491.html

В Совфеде оценили предложение продлить новогодние праздники на две недели

В Совфеде оценили предложение продлить новогодние праздники на две недели

Продлевать новогодние каникулы не следует, это будет непосильно для экономики, нужно соблюдать ограничительные меры при пандемии коронавируса, заявил РИА... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T10:36

2020-11-11T10:36

2020-11-11T10:36

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коммунисты россии

коронавирусы

здоровье - общество

валерий рязанский

общество

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Продлевать новогодние каникулы не следует, это будет непосильно для экономики, нужно соблюдать ограничительные меры при пандемии коронавируса, заявил РИА Новости в среду первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.Ранее партия "Коммунисты России" обратилась в правительство с предложением продлить новогодние праздники на две недели до 24 января с сохранением зарплаты в связи с ухудшением ситуации на фоне пандемии коронавируса. По мнению партийцев, такая мера позволит защитить здоровье населения, замедлить распространение инфекции."Я не думаю, что это выполнимо. Достаточно будет школьных каникул для того, чтобы сбить волну распространения коронавируса, разорвать коммуникационные цепочки между людьми", - сказал Рязанский.Кроме того, необходимо соблюдать ограничительные меры, подчеркнул он."Продлять каникулы до 24 января означает не работать весь январь, а это одна двенадцатая бюджета, который нужно будет направить на поддержку экономики. Это непосильно", - заключил сенатор.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201029/pandemiya-1582073422.html

https://ria.ru/20201014/kanikuly-1579694063.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коммунисты россии, коронавирусы, здоровье - общество, валерий рязанский, общество