https://ria.ru/20201111/polsha-1584054830.html

Историк рассказал, как Варшава ретуширует события кануна Второй мировой

Историк рассказал, как Варшава ретуширует события кануна Второй мировой

Официальные польские историки в последние годы применяют новую трактовку событий, предшествовавших началу Второй мировой войны, и, используя лукавые... РИА Новости, 11.11.2020

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Официальные польские историки в последние годы применяют новую трактовку событий, предшествовавших началу Второй мировой войны, и, используя лукавые формулировки по принципу двойных стандартов, пытаются снять с Польши вину в возникновении кризиса в Европе, в итоге приведшего ко Второй мировой войне, заявил РИА Новости историк, кандидат философских наук, доцент Владимир Макаров.В среду в Польше отмечается День независимости."В истории Польши было много как героических, так и трагических событий. Неприглядными были действия Варшавы в канун Второй мировой войны, которые сейчас власти Польши хотят заретушировать. Однако их нынешнее отношение к собственной истории нельзя проецировать на все население Польши ", - сказал Макаров."Неслучайно же Уинстон Черчилль в своей книге "Вторая мировая война" применительно к Мюнхенскому сговору 1938 года дословно говорил о поляках так: "Нужно считать тайной и трагедией европейской истории тот факт, что народ, способный на любой героизм, отдельные представители которого талантливы, доблестны, обаятельны, постоянно проявляет такие огромные недостатки почти во всех аспектах своей государственной жизни. Слава в периоды мятежей и горя, гнусность и позор в периоды триумфа. Храбрейшими из храбрых слишком часто руководили гнуснейшие из гнусных! И все же всегда существовали две Польши: одна из них боролась за правду, а другая пресмыкалась в подлости", - напомнил историк.В январе нынешнего года польский сейм принял резолюцию, в которой вина за начало Второй мировой войны в равной степени возлагается как на Германию, так и на Советский Союз, а советские войска, освобождавшие Польшу в 1944–1945 годах, признаются оккупационными силами. Однако есть множество исторических документов, доказывающих, что СССР не только не устанавливал в Польше свои порядки, но и помогал возрождению этой страны на основе ее культуры и традиций.Власти России не раз заявляли, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин заявил в середине декабря 2019 года, что они, в частности Польша, вступили в сговор с нацистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. Путин заявил, что Российская Федерация обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории."Новый взгляд" Варшавы"Я хотел бы отметить новые "нотки" в недавних работах польских историков, касавшихся трактовки событий накануне Второй мировой войны", – сказал Макаров. Далее он разобрал примеры таких публикаций.По его словам, стоит обратить внимание на подход современных официальных историков в Польше к трактовке предвоенного периода: в них практически отсутствуют упоминания о той роли, которую сыграла Польша в период Судетского кризиса.После заключения 30 сентября 1938 года Великобританией, Францией, Италией и Германией Мюнхенского соглашения (зачастую называемого Мюнхенским сговором) состоялся раздел Чехословакии. В нем принимали участие Германия, Польша и Венгрия. Германия отхватила Судетскую область, Польша же с молчаливого согласия Берлина оккупировала Тешинскую область. "Мюнхенский сговор", по мнению профессиональных историков в разных странах, стал событием, после которого глобальная война оказалась неотвратима."Между тем факты неопровержимо свидетельствуют о том, что польские правители в конце 1930-х годов, совместно с Третьим рейхом, подталкивали Европу к новому мировому конфликту. Но это, однако, не останавливает официальных польских историков, которые упорно называют Польшу "первой жертвой" Второй мировой войны", - отметил Макаров.По его словам, у польских историков просматривается странная логика: если Польша вместе с Германией активно участвовала в грабеже суверенной Чехословакии, то "помощь" союзников, связанных с ней договорами, была не нужна. Если же сама Польша была атакована Германией в сентябре 1939 года, то союзники должны были помешать Сталину захватить половину территории польского государства.Буквально несколько месяцев назад польское издание Onet опубликовало интервью с историком, сотрудником Варшавского университета Петром Маевским, рассказал Макаров. В той беседе Маевский не называл Польшу союзницей гитлеровской Германии, однако признал, что на Варшаве висел ярлык негласного партнера Третьего рейха после заключенного в 1934 "пакта Гитлера–Пилсудского".Как отмечал Маевский в интервью Onet, министр иностранных дел Польши Юзеф Бек тогда впутал Варшаву в очень опасную игру. Также, по словам Маевского, все представители польского властного истеблишмента во главе с маршалом Рыдз-Смиглы предполагали, что в случае нападения Третьего рейха Чехословакия защищаться не станет, а если при таком развитии событий поляки выступят на ее стороне, им придется в одиночку вести войну с Гитлером."Критика политики "равноудаленности" (сейчас польские историки выражаются яснее, говоря о политике "двух врагов", то есть Германии и СССР) к Берлину и Москве – это новая позиция польских историков", – сказал Макаров. "Как это Польше пришлось бы воевать "в одиночку"? А разве СССР не просил поляков пропустить Красную Армию через свою территорию на помощь чехам? В этом эпизоде польский историк кривит душой", – добавил он.Маевский в интервью Onet также говорил, что наверняка у Варшавы в 1938 году были возможности для маневра. Польше следовало не отбивать у чехов желание решительно обороняться, а всеми силами подталкивать их к войне, указывал Маевский. По его словам, возможно, это звучит не очень красиво, но Польша была заинтересована в том, чтобы первой жертвой немецкой агрессии оказалась не она сама, а Чехословакия. А на вопрос о захвате Польшей в 1938 году западной части Тешинской Силезии, входившей в состав Чехословакии, Маевский ответил, что в стратегическом плане это мало что давало, и что "это был более чем невежливый шаг"."Назвать захват Тешинской Силезии "более чем невежливым шагом" – также новое слово в оценке поляками этого эпизода предвоенной истории", – прокомментировал Макаров.Лукавый подходМакаров также рассказал, что в начале нынешнего года директор Польского института международных отношений Славомир Дембский в своей большой статье в издании "Новая Польша" обрисовал позицию польских историков по вопросу Тешинской Силезии. Как указывал Дембский, в отношении проблемы судетских немцев Польша с 1937 года придерживалась позиции, что в случае каких-либо изменений правового положения немцев в Чехословакии польское меньшинство (проживающее, главным образом, в Заользье) никак не должно подвергаться дискриминации, то есть должно получить те же права, что и немецкое. При этом Варшава подчеркивала, что самостоятельно не проявит никакой инициативы в этом направлении. По словам Дембского, с этой позицией согласились все страны, вовлеченные в проблему судетских немцев, в том числе Чехословакия.Согласование этой политической формулы привело к тому, что когда в сентябре 1938 года в Мюнхене договорились об изменении границ Чехословакии и включении Судет в состав Германии, "это автоматически открыло путь к территориальным изменениям в отношении Тешинской Силезии", писал Дембский."Как это понимать – "автоматически"? Разве Польша объявила войну Чехословакии? Нет. Но разве оккупация Тешинской Силезии не была со стороны Польши актом агрессии, или, говоря словами автора статьи, просто "аннексией территорий"? – сказал Макаров."Заметим, что Польша, введя свои войска в Тешинскую Силезию, "автоматически" произвела "территориальные изменения" в Чехословакии в момент, когда та страна еще не перестала существовать, и ее правительство никуда не сбежало из Праги", – добавил он.По словам собеседника агентства, здесь напрашивается "более чем уместная аналогия" с последующими событиями осени 1939 года. "17 сентября 1939 года части Красной Армии вступили на территории Западной Белоруссии и Западной Украины, когда Польша как государство уже перестала существовать, так как его правительство в полном составе трусливо сбежало в Румынию. Если следовать "логике" Славомира Дембского, тогда в чем упрекать Советский Союз?" - сказал Макаров."Применяя подход Дембского, получается, что СССР тоже "автоматически" произвел "территориальные изменения" в Польше. Но если так, то давайте теперь придерживаться этой новой польской трактовки событий 1939 года", – добавил собеседник агентства.В своей статье Дембский приводил слова экс-президента Польши Леха Качиньского, который в 2009 году сказал, что "присоединение Польши к разделу, во всяком случае, к территориальному ограничению тогдашней Чехословакии, было не только ошибкой, это было грехом".По его словам, "официальные польские историки, исповедуя принципы двойных стандартов, стараются лукаво прикрыть нелицеприятные для Варшавы факты, но все их попытки не выдерживают критики и опровергаются документами".Изучение публикаций, выходивших в польской прессе весной 1939 года, показывают, что местные здравомыслящие политики стали тогда задумываться о пагубности внешнеполитической линии, проводимой Юзефом Беком, отметил Макаров. Аннексию Чехословакии они называли событием, имевшим грозное историческое значение в первую очередь для Польши, которая оказалась окружена Германией с севера, юга и запада, и "очутились в пасти, аппетит которой безграничен", добавил он."Но, следуя в 1930-х годах в фарватере гитлеровской политики, власти тогдашней Польши в итоге пришли к закономерному финалу. Помогая Гитлеру развязать Вторую мировую войну, они ввергли страну в очередную катастрофу. А освободил Польшу от нацистского ига Советский Союз, руководимый Сталиным. И за освобождение Польши от нацистов свои жизни отдали более 600 тысяч бойцов и командиров Красной Армии, памятники которым методично уничтожают по всей Польше. Но об этом политики в современной Польше предпочитают не вспоминать", – подчеркнул Макаров.

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россия, владимир макаров, польша, уинстон черчилль, мюнхен, адольф гитлер, в мире