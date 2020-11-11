https://ria.ru/20201111/polpred-1584078644.html

Песков рассказал о функциях Якушева на посту полпреда президента

Песков рассказал о функциях Якушева на посту полпреда президента

Функции полномочного представителя президента в федеральном округе хорошо известны, они не меняются с назначением экс-главы Минстроя РФ Владимира Якушева на... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T12:41

2020-11-11T12:41

2020-11-11T22:23

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

владимир якушев

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Функции полномочного представителя президента в федеральном округе хорошо известны, они не меняются с назначением экс-главы Минстроя РФ Владимира Якушева на должность полпреда в Уральском федеральном округе, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.В понедельник президент РФ Владимир Путин освободил Николая Цуканова от должности полпреда в Уральском федеральном округе. Новым полпредом был назначен Якушев. Своими главными задачами на этом посту новый полпред назвал работу, связанную с COVID-19 и социально-экономическим положением в субъектах РФ."Функции полпреда не меняются, они хорошо известны. Прежде всего, это, конечно, обеспечение президентской повестки дня, осуществление координации в целом для того, чтобы те задачи, которые ставятся президентом, реализовывались. Ну и, естественно, координация в таких экстренных ситуациях, которые происходят сейчас, имеется в виду перед лицом опасности эпидемии", - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, какие задачи перед новым полпредом ставит президент и отличаются ли они от задач, стоявших перед его предшественником.

https://ria.ru/20201109/yakushev-1583723947.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), владимир якушев, дмитрий песков, владимир путин, политика