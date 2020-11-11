Песков рассказал о функциях Якушева на посту полпреда президента
12:41 11.11.2020 (обновлено: 22:23 11.11.2020)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Функции полномочного представителя президента в федеральном округе хорошо известны, они не меняются с назначением экс-главы Минстроя РФ Владимира Якушева на должность полпреда в Уральском федеральном округе, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В понедельник президент РФ Владимир Путин освободил Николая Цуканова от должности полпреда в Уральском федеральном округе. Новым полпредом был назначен Якушев. Своими главными задачами на этом посту новый полпред назвал работу, связанную с COVID-19 и социально-экономическим положением в субъектах РФ.
"Функции полпреда не меняются, они хорошо известны. Прежде всего, это, конечно, обеспечение президентской повестки дня, осуществление координации в целом для того, чтобы те задачи, которые ставятся президентом, реализовывались. Ну и, естественно, координация в таких экстренных ситуациях, которые происходят сейчас, имеется в виду перед лицом опасности эпидемии", - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, какие задачи перед новым полпредом ставит президент и отличаются ли они от задач, стоявших перед его предшественником.
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