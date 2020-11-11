https://ria.ru/20201111/polnomochiya-1584112614.html

Глава Смоленщины считает необходимым наделить облдуму новыми полномочиями

Глава Смоленщины считает необходимым наделить облдуму новыми полномочиями

Губернатор Смоленской области Алексей Островский сообщил, что в ближайшее время внесет в Смоленскую областную думу законопроект, который предоставит... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T14:45

2020-11-11T14:45

2020-11-11T14:45

смоленская область

смоленская областная дума

алексей островский

смоленская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/153020/61/1530206109_0:0:2535:1426_1400x0_80_0_0_3833cadda6f7a42c1efb7b8542f6df00.jpg

СМОЛЕНСК, 11 ноя — РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский сообщил, что в ближайшее время внесет в Смоленскую областную думу законопроект, который предоставит региональному парламенту полномочия по согласованию кандидатур заместителей губернатора до их назначения на должность."Следуя в фарватере стратегических инициатив президента, посчитал необходимым выступить с законодательной инициативой, направленной на повышение качества функционирования системы исполнительной власти региона, что крайне актуально в условиях современных вызовов.Предлагаю предоставить Смоленской областной Думе полномочия по согласованию кандидатур заместителей Губернатора Смоленской области до их назначения на должность и, таким образом, непосредственно участвовать в процессе формирования высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Федерации", - заявил Островский.По его мнению, такой механизм вполне оправдан и обоснован, поскольку депутаты регионального законодательного собрания наделены доверием жителей Смоленщины, представляют их интересы, выступают от их имени. "Уверен, что такая совместная работа будет способствовать еще более конструктивному, ответственному взаимодействию обеих ветвей власти региона", - сказал Островский.

https://ria.ru/20201014/poezd-1579825497.html

смоленская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смоленская областная дума, алексей островский, смоленская область