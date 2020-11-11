Глава Смоленщины считает необходимым наделить облдуму новыми полномочиями
© Фото : пресс-служба администрации Смоленской областиГубернатор Смоленской области Алексей Островский
© Фото : пресс-служба администрации Смоленской области
СМОЛЕНСК, 11 ноя — РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский сообщил, что в ближайшее время внесет в Смоленскую областную думу законопроект, который предоставит региональному парламенту полномочия по согласованию кандидатур заместителей губернатора до их назначения на должность.
"Следуя в фарватере стратегических инициатив президента, посчитал необходимым выступить с законодательной инициативой, направленной на повышение качества функционирования системы исполнительной власти региона, что крайне актуально в условиях современных вызовов.
Предлагаю предоставить Смоленской областной Думе полномочия по согласованию кандидатур заместителей Губернатора Смоленской области до их назначения на должность и, таким образом, непосредственно участвовать в процессе формирования высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Федерации", - заявил Островский.
По его мнению, такой механизм вполне оправдан и обоснован, поскольку депутаты регионального законодательного собрания наделены доверием жителей Смоленщины, представляют их интересы, выступают от их имени.
"Уверен, что такая совместная работа будет способствовать еще более конструктивному, ответственному взаимодействию обеих ветвей власти региона", - сказал Островский.
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