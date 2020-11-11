https://ria.ru/20201111/pogoda-1584033150.html

В Москве ожидается высокое атмосферное давление

В Москве ожидается высокое атмосферное давление

Высокое атмосферное давление и без существенных осадков ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T07:56

2020-11-11T07:56

2020-11-11T07:56

елена волосюк

москва

московская область (подмосковье)

европа

общество

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Высокое атмосферное давление и без существенных осадков ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня столичный регион окажется на границе антициклона, который располагается над востоком Европы, и циклонического вихря с центром за Уралом. К нам продолжит поступать холодный воздух, впрочем температурный режим будет вполне укладываться в рамки нормы. Нас сегодня ожидает преобладание облачной погоды, но существенных осадков ожидать не стоит, максимальная температура в столице плюс 1 - плюс 3, в Подмосковье - 0 - плюс 3 градуса", - рассказала Волосюк.По словам синоптика, ветер будет дуть с северо-запада, со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление изменится мало и останется высоким - 757 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20201111/pogoda-1584029894.html

москва

московская область (подмосковье)

европа

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена волосюк, москва, московская область (подмосковье), европа, общество