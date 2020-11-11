https://ria.ru/20201111/pogoda-1584033150.html
В Москве ожидается высокое атмосферное давление
В Москве ожидается высокое атмосферное давление
Высокое атмосферное давление и без существенных осадков ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T07:56
2020-11-11T07:56
2020-11-11T07:56
елена волосюк
москва
московская область (подмосковье)
европа
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Высокое атмосферное давление и без существенных осадков ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня столичный регион окажется на границе антициклона, который располагается над востоком Европы, и циклонического вихря с центром за Уралом. К нам продолжит поступать холодный воздух, впрочем температурный режим будет вполне укладываться в рамки нормы. Нас сегодня ожидает преобладание облачной погоды, но существенных осадков ожидать не стоит, максимальная температура в столице плюс 1 - плюс 3, в Подмосковье - 0 - плюс 3 градуса", - рассказала Волосюк.По словам синоптика, ветер будет дуть с северо-запада, со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление изменится мало и останется высоким - 757 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20201111/pogoda-1584029894.html
москва
московская область (подмосковье)
европа
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елена волосюк, москва, московская область (подмосковье), европа, общество