https://ria.ru/20201111/pogoda-1584029894.html

Вильфанд рассказал об "украинской осени" в России

Вильфанд рассказал об "украинской осени" в России

Листья с деревьев в центре Европейской России опали в первой декаде ноября, что на месяц позже обычного, рассказал РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T06:03

2020-11-11T06:03

2020-11-11T11:05

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584051191_0:299:3006:1990_1400x0_80_0_0_5089dee9104a1737a71b8b0ca2cc3f79.jpg

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Листья с деревьев в центре Европейской России опали в первой декаде ноября, что на месяц позже обычного, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, назвав такое явление "украинской осенью".По словам Вильфанда, поскольку в России используются римские названия месяцев, климатические изменения в них не отражены. Но если прибегнуть к украинским обозначениям месяцев, то октябрь будет звучать как "жовтень" — то есть деревья стоят желтыми. Ноябрь называется "листопад" — то есть время опадения листвы, пояснил специалист. Однако такая ситуация не характерна для Центральной России, где листья опадают в октябре, подчеркнул он."Можно сказать, что в России случилась украинская осень. Погода отстает от климатической нормы на месяц", — заключил Вильфанд.

https://ria.ru/20201111/pogoda-1584027142.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество