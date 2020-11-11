https://ria.ru/20201111/pogoda-1584029894.html
Вильфанд рассказал об "украинской осени" в России
Вильфанд рассказал об "украинской осени" в России
Листья с деревьев в центре Европейской России опали в первой декаде ноября, что на месяц позже обычного, рассказал РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T06:03
2020-11-11T06:03
2020-11-11T11:05
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Листья с деревьев в центре Европейской России опали в первой декаде ноября, что на месяц позже обычного, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, назвав такое явление "украинской осенью".По словам Вильфанда, поскольку в России используются римские названия месяцев, климатические изменения в них не отражены. Но если прибегнуть к украинским обозначениям месяцев, то октябрь будет звучать как "жовтень" — то есть деревья стоят желтыми. Ноябрь называется "листопад" — то есть время опадения листвы, пояснил специалист. Однако такая ситуация не характерна для Центральной России, где листья опадают в октябре, подчеркнул он."Можно сказать, что в России случилась украинская осень. Погода отстает от климатической нормы на месяц", — заключил Вильфанд.
https://ria.ru/20201111/pogoda-1584027142.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество