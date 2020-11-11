Вильфанд отказался предсказывать погоду на Новый год в ноябре
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Прогнозировать погоду даже теоретически невозможно ранее чем за две недели до интересующей даты, поэтому прогнозы на новогоднюю ночь в ноябре выглядят непрофессионально, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Кто-то говорит, что на Новый год будет такая-то погода, и даже описывают уже декабрь. Я даже не знаю, как на это реагировать. Не существует возможности прогнозировать. Этот вопрос можно задавать с одинаковым успехом для новогодней ночи 2021 года, 2022 или любого другого года. Пока теоретическая заблаговременность прогноза две недели", - сказал Вильфанд.
Ученый пояснил, что пытаться выйти за пределы двух недель даже теоретически не стоит. В состоянии атмосферы существуют хаотический компонент, который всегда будет создавать неопределенность. Она не будет позволять давать точные прогнозы на период более двух недель.
Он также отметил, что к концу следующего года российские синоптики планируют добиться полезной предсказуемости прогнозов в семь суток против пяти суток в настоящее время.