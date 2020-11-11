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Вильфанд отказался предсказывать погоду на Новый год в ноябре
Вильфанд отказался предсказывать погоду на Новый год в ноябре
Прогнозировать погоду даже теоретически невозможно ранее чем за две недели до интересующей даты, поэтому прогнозы на новогоднюю ночь в ноябре выглядят... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T03:13
2020-11-11T03:13
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Прогнозировать погоду даже теоретически невозможно ранее чем за две недели до интересующей даты, поэтому прогнозы на новогоднюю ночь в ноябре выглядят непрофессионально, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Ученый пояснил, что пытаться выйти за пределы двух недель даже теоретически не стоит. В состоянии атмосферы существуют хаотический компонент, который всегда будет создавать неопределенность. Она не будет позволять давать точные прогнозы на период более двух недель.Он также отметил, что к концу следующего года российские синоптики планируют добиться полезной предсказуемости прогнозов в семь суток против пяти суток в настоящее время.
https://ria.ru/20201111/pogoda-1584023315.html
россия
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Вильфанд отказался предсказывать погоду на Новый год в ноябре

03:13 11.11.2020
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаРоман Вильфанд
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Прогнозировать погоду даже теоретически невозможно ранее чем за две недели до интересующей даты, поэтому прогнозы на новогоднюю ночь в ноябре выглядят непрофессионально, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Кто-то говорит, что на Новый год будет такая-то погода, и даже описывают уже декабрь. Я даже не знаю, как на это реагировать. Не существует возможности прогнозировать. Этот вопрос можно задавать с одинаковым успехом для новогодней ночи 2021 года, 2022 или любого другого года. Пока теоретическая заблаговременность прогноза две недели", - сказал Вильфанд.
Ученый пояснил, что пытаться выйти за пределы двух недель даже теоретически не стоит. В состоянии атмосферы существуют хаотический компонент, который всегда будет создавать неопределенность. Она не будет позволять давать точные прогнозы на период более двух недель.
Он также отметил, что к концу следующего года российские синоптики планируют добиться полезной предсказуемости прогнозов в семь суток против пяти суток в настоящее время.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
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РоссияРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
 
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