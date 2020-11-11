https://ria.ru/20201111/pogoda-1584027142.html

Вильфанд отказался предсказывать погоду на Новый год в ноябре

Вильфанд отказался предсказывать погоду на Новый год в ноябре

Прогнозировать погоду даже теоретически невозможно ранее чем за две недели до интересующей даты, поэтому прогнозы на новогоднюю ночь в ноябре выглядят... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T03:13

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2020-11-11T03:13

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Прогнозировать погоду даже теоретически невозможно ранее чем за две недели до интересующей даты, поэтому прогнозы на новогоднюю ночь в ноябре выглядят непрофессионально, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Ученый пояснил, что пытаться выйти за пределы двух недель даже теоретически не стоит. В состоянии атмосферы существуют хаотический компонент, который всегда будет создавать неопределенность. Она не будет позволять давать точные прогнозы на период более двух недель.Он также отметил, что к концу следующего года российские синоптики планируют добиться полезной предсказуемости прогнозов в семь суток против пяти суток в настоящее время.

https://ria.ru/20201111/pogoda-1584023315.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество