https://ria.ru/20201111/poezd-1584136141.html
В Иркутской области пьяный мужчина угнал автокран и столкнулся с поездом
В Иркутской области пьяный мужчина угнал автокран и столкнулся с поездом
Пьяный мужчина в Иркутской области угнал автокран и столкнулся с грузовым поездом, ущерб от его действий составил более 4,5 миллиона рублей, сообщается на сайте РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T16:09
2020-11-11T16:09
2020-11-11T17:03
черемхово
иркутская область
усть-кут
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584147810_0:0:1170:658_1400x0_80_0_0_91ed53bfa17abd8a735ab463589548e6.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пьяный мужчина в Иркутской области угнал автокран и столкнулся с грузовым поездом, ущерб от его действий составил более 4,5 миллиона рублей, сообщается на сайте "МВД Медиа"."В дежурную часть Ленского отделения полиции поступило телефонное сообщение от дежурной диспетчерской службы города Усть-Кута о столкновении автокрана и грузового поезда. Прибывшие на место транспортные полицейские задержали виновника аварии. Стражи правопорядка установили, что автокран был угнан, а водитель, ранее судимый 40-летний житель города Черемхова, не имеет права управления транспортным средством", - говорится в сообщении.По данным полиции, пьяный мужчина угнал автокран с одной из производственных баз города, а потом, выехав на железнодорожном переезде на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с грузовым поездом, в составе которого находилось 86 порожних вагонов-цистерн.Отмечается, что из-за столкновения повреждены шесть цистерн, а также 240 метров железнодорожного полотна, что привело к простою поездов. Общий ущерб составил более 4,5 миллиона рублей. Как рассказал мужчина, с помощью автокрана он собирался проводить погрузочные работы, чтобы подзаработать: похищать автокран не планировал, а столкновение допустил "по собственной невнимательности".В настоящее время в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статье об угоне и "приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения".
https://ria.ru/20201110/samokat-1583957993.html
черемхово
иркутская область
усть-кут
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584147810_293:0:1170:658_1400x0_80_0_0_7c8cf680ca35b53f7baacbef3b221564.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черемхово, иркутская область, усть-кут, происшествия
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости.
Пьяный мужчина в Иркутской области
угнал автокран и столкнулся с грузовым поездом, ущерб от его действий составил более 4,5 миллиона рублей, сообщается
на сайте "МВД Медиа".
"В дежурную часть Ленского отделения полиции поступило телефонное сообщение от дежурной диспетчерской службы города Усть-Кута
о столкновении автокрана и грузового поезда. Прибывшие на место транспортные полицейские задержали виновника аварии. Стражи правопорядка установили, что автокран был угнан, а водитель, ранее судимый 40-летний житель города Черемхова
, не имеет права управления транспортным средством", - говорится в сообщении.
По данным полиции, пьяный мужчина угнал автокран с одной из производственных баз города, а потом, выехав на железнодорожном переезде на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с грузовым поездом, в составе которого находилось 86 порожних вагонов-цистерн.
Отмечается, что из-за столкновения повреждены шесть цистерн, а также 240 метров железнодорожного полотна, что привело к простою поездов. Общий ущерб составил более 4,5 миллиона рублей. Как рассказал мужчина, с помощью автокрана он собирался проводить погрузочные работы, чтобы подзаработать: похищать автокран не планировал, а столкновение допустил "по собственной невнимательности".
В настоящее время в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статье об угоне и "приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения".