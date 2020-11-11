https://ria.ru/20201111/poezd-1584136141.html

В Иркутской области пьяный мужчина угнал автокран и столкнулся с поездом

В Иркутской области пьяный мужчина угнал автокран и столкнулся с поездом

Пьяный мужчина в Иркутской области угнал автокран и столкнулся с грузовым поездом, ущерб от его действий составил более 4,5 миллиона рублей, сообщается на сайте РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T16:09

2020-11-11T16:09

2020-11-11T17:03

черемхово

иркутская область

усть-кут

происшествия

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пьяный мужчина в Иркутской области угнал автокран и столкнулся с грузовым поездом, ущерб от его действий составил более 4,5 миллиона рублей, сообщается на сайте "МВД Медиа"."В дежурную часть Ленского отделения полиции поступило телефонное сообщение от дежурной диспетчерской службы города Усть-Кута о столкновении автокрана и грузового поезда. Прибывшие на место транспортные полицейские задержали виновника аварии. Стражи правопорядка установили, что автокран был угнан, а водитель, ранее судимый 40-летний житель города Черемхова, не имеет права управления транспортным средством", - говорится в сообщении.По данным полиции, пьяный мужчина угнал автокран с одной из производственных баз города, а потом, выехав на железнодорожном переезде на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с грузовым поездом, в составе которого находилось 86 порожних вагонов-цистерн.Отмечается, что из-за столкновения повреждены шесть цистерн, а также 240 метров железнодорожного полотна, что привело к простою поездов. Общий ущерб составил более 4,5 миллиона рублей. Как рассказал мужчина, с помощью автокрана он собирался проводить погрузочные работы, чтобы подзаработать: похищать автокран не планировал, а столкновение допустил "по собственной невнимательности".В настоящее время в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статье об угоне и "приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения".

https://ria.ru/20201110/samokat-1583957993.html

черемхово

иркутская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черемхово, иркутская область, усть-кут, происшествия