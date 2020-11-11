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В Иркутской области пьяный мужчина угнал автокран и столкнулся с поездом
В Иркутской области пьяный мужчина угнал автокран и столкнулся с поездом
Пьяный мужчина в Иркутской области угнал автокран и столкнулся с грузовым поездом, ущерб от его действий составил более 4,5 миллиона рублей, сообщается на сайте РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T16:09
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черемхово
иркутская область
усть-кут
происшествия
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пьяный мужчина в Иркутской области угнал автокран и столкнулся с грузовым поездом, ущерб от его действий составил более 4,5 миллиона рублей, сообщается на сайте "МВД Медиа"."В дежурную часть Ленского отделения полиции поступило телефонное сообщение от дежурной диспетчерской службы города Усть-Кута о столкновении автокрана и грузового поезда. Прибывшие на место транспортные полицейские задержали виновника аварии. Стражи правопорядка установили, что автокран был угнан, а водитель, ранее судимый 40-летний житель города Черемхова, не имеет права управления транспортным средством", - говорится в сообщении.По данным полиции, пьяный мужчина угнал автокран с одной из производственных баз города, а потом, выехав на железнодорожном переезде на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с грузовым поездом, в составе которого находилось 86 порожних вагонов-цистерн.Отмечается, что из-за столкновения повреждены шесть цистерн, а также 240 метров железнодорожного полотна, что привело к простою поездов. Общий ущерб составил более 4,5 миллиона рублей. Как рассказал мужчина, с помощью автокрана он собирался проводить погрузочные работы, чтобы подзаработать: похищать автокран не планировал, а столкновение допустил "по собственной невнимательности".В настоящее время в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статье об угоне и "приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения".
https://ria.ru/20201110/samokat-1583957993.html
черемхово
иркутская область
усть-кут
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черемхово, иркутская область, усть-кут, происшествия

В Иркутской области пьяный мужчина угнал автокран и столкнулся с поездом

16:09 11.11.2020 (обновлено: 17:03 11.11.2020)
 
© Фото : Пресс-служба Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспортеПоезд на нерегулируемом железнодорожном переезде перегона "Лена-Янталь" ВСЖД в городе Усть-Кута
Поезд на нерегулируемом железнодорожном переезде перегона Лена-Янталь ВСЖД в городе Усть-Кута - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© Фото : Пресс-служба Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пьяный мужчина в Иркутской области угнал автокран и столкнулся с грузовым поездом, ущерб от его действий составил более 4,5 миллиона рублей, сообщается на сайте "МВД Медиа".
"В дежурную часть Ленского отделения полиции поступило телефонное сообщение от дежурной диспетчерской службы города Усть-Кута о столкновении автокрана и грузового поезда. Прибывшие на место транспортные полицейские задержали виновника аварии. Стражи правопорядка установили, что автокран был угнан, а водитель, ранее судимый 40-летний житель города Черемхова, не имеет права управления транспортным средством", - говорится в сообщении.
По данным полиции, пьяный мужчина угнал автокран с одной из производственных баз города, а потом, выехав на железнодорожном переезде на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с грузовым поездом, в составе которого находилось 86 порожних вагонов-цистерн.
Отмечается, что из-за столкновения повреждены шесть цистерн, а также 240 метров железнодорожного полотна, что привело к простою поездов. Общий ущерб составил более 4,5 миллиона рублей. Как рассказал мужчина, с помощью автокрана он собирался проводить погрузочные работы, чтобы подзаработать: похищать автокран не планировал, а столкновение допустил "по собственной невнимательности".
В настоящее время в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статье об угоне и "приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения".
Инспектор ГИБДД - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
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ЧеремховоИркутская областьУсть-КутПроисшествия
 
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