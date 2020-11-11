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Появились подробности убийства женщины в салоне красоты под Петербургом
Появились подробности убийства женщины в салоне красоты под Петербургом
Подруга убитой гражданином Белоруссии жительницы Всеволожска рассказала об отношениях между злоумышленником и жертвой. Об этом сообщает "Подъем". РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T18:08
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следственный комитет россии (ск рф)
всеволожск
происшествия
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Подруга убитой гражданином Белоруссии жительницы Всеволожска рассказала об отношениях между злоумышленником и жертвой. Об этом сообщает "Подъем".По словам собеседницы портала, убитая женщина и подозреваемый находились в браке и мотивом преступления стало намерение жертвы развестись.Кроме того, по ее словам, мужчина регулярно избивал жену и за несколько дней до произошедшего пригрозил убийством.У погибшей есть двое детей от первого брака, которые жили в Молдавии вместе с отцом."Она им алименты платила. Этот муж не хотел, чтобы дети жили с ними", — добавила собеседница портала.В нынешнем браке у женщины родилась дочь. По словам подруги убитой, год назад мужчина купил квартиру, после чего супруга от него съехала.Ранее СК сообщил об убийстве женщины в торговом центре во Всеволожске. Гражданин Белоруссии 1968 года рождения выстрелил в жертву из травматического пистолета, после чего зарубил топором.
https://ria.ru/20201110/altay-1583916322.html
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следственный комитет россии (ск рф), всеволожск, происшествия

Появились подробности убийства женщины в салоне красоты под Петербургом

18:08 11.11.2020 (обновлено: 18:34 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Руслан КривобокУголовные дела
Уголовные дела - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Подруга убитой гражданином Белоруссии жительницы Всеволожска рассказала об отношениях между злоумышленником и жертвой. Об этом сообщает "Подъем".
По словам собеседницы портала, убитая женщина и подозреваемый находились в браке и мотивом преступления стало намерение жертвы развестись.
"Муж ей пару недель назад косу отрезал. <…> Она к нему пришла за вещами, и он приготовленным заранее ножом хотел горло перерезать, но отрезал косу", — рассказала подруга жертвы.
Кроме того, по ее словам, мужчина регулярно избивал жену и за несколько дней до произошедшего пригрозил убийством.
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У погибшей есть двое детей от первого брака, которые жили в Молдавии вместе с отцом.
"Она им алименты платила. Этот муж не хотел, чтобы дети жили с ними", — добавила собеседница портала.
В нынешнем браке у женщины родилась дочь. По словам подруги убитой, год назад мужчина купил квартиру, после чего супруга от него съехала.
"Провокатор она была еще тот, но дел с ним не надо было иметь", — заключила женщина.
Ранее СК сообщил об убийстве женщины в торговом центре во Всеволожске. Гражданин Белоруссии 1968 года рождения выстрелил в жертву из травматического пистолета, после чего зарубил топором.
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