https://ria.ru/20201111/podrobnosti-1584164627.html

Появились подробности убийства женщины в салоне красоты под Петербургом

Появились подробности убийства женщины в салоне красоты под Петербургом

Подруга убитой гражданином Белоруссии жительницы Всеволожска рассказала об отношениях между злоумышленником и жертвой. Об этом сообщает "Подъем". РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T18:08

2020-11-11T18:08

2020-11-11T18:34

следственный комитет россии (ск рф)

всеволожск

происшествия

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Подруга убитой гражданином Белоруссии жительницы Всеволожска рассказала об отношениях между злоумышленником и жертвой. Об этом сообщает "Подъем".По словам собеседницы портала, убитая женщина и подозреваемый находились в браке и мотивом преступления стало намерение жертвы развестись.Кроме того, по ее словам, мужчина регулярно избивал жену и за несколько дней до произошедшего пригрозил убийством.У погибшей есть двое детей от первого брака, которые жили в Молдавии вместе с отцом."Она им алименты платила. Этот муж не хотел, чтобы дети жили с ними", — добавила собеседница портала.В нынешнем браке у женщины родилась дочь. По словам подруги убитой, год назад мужчина купил квартиру, после чего супруга от него съехала.Ранее СК сообщил об убийстве женщины в торговом центре во Всеволожске. Гражданин Белоруссии 1968 года рождения выстрелил в жертву из травматического пистолета, после чего зарубил топором.

https://ria.ru/20201110/altay-1583916322.html

https://ria.ru/20201028/pensioner-1581874290.html

всеволожск

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), всеволожск, происшествия