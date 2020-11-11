Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201111/pobeg-1584024295.html
Заключенные на юге Бразилии сделали подкоп и бежали из тюрьмы
Заключенные на юге Бразилии сделали подкоп и бежали из тюрьмы
Военная полиция южного бразильского штата Парана сообщила о бегстве из тюрьмы Пату-Бранку 11 человек, пятеро уже задержаны, сообщили местные СМИ. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T01:05
2020-11-11T01:05
бразилия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156107/04/1561070435_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_4464decb1678c1984793adc086b979ab.jpg
МЕХИКО, 11 ноя - РИА Новости. Военная полиция южного бразильского штата Парана сообщила о бегстве из тюрьмы Пату-Бранку 11 человек, пятеро уже задержаны, сообщили местные СМИ.По словам представителя военной полиции, пятеро беглецов задержаны. Населению рекомендуется сообщать правоохранителям о подозрительных людях в грязной одежде, хотя полиция полагает, что у беглецов были подельники на автомобиле. На территории тюрьмы также выявлен предполагаемый сообщник, ведется следствие.Аналогичный побег из тюрьмы Пату-Бранку ("Белая утка" ) совершили 16 человек в начале августа этого года, им удалось скрыться через туннель шириной 50 сантиметров.
https://ria.ru/20191001/1559299852.html
бразилия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156107/04/1561070435_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_b64d4647b267d3190c7d0f68e8a658ab.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бразилия, в мире

Заключенные на юге Бразилии сделали подкоп и бежали из тюрьмы

01:05 11.11.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПолицейский в Бразилии
Полицейский в Бразилии - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 11 ноя - РИА Новости. Военная полиция южного бразильского штата Парана сообщила о бегстве из тюрьмы Пату-Бранку 11 человек, пятеро уже задержаны, сообщили местные СМИ.

"Одиннадцать заключенных бежали из государственной тюрьмы Пату-Бранку на юго-западе Параны, на выходе из туннеля они попали на камеры наблюдения", - говорится в сообщении издания Globo.

По словам представителя военной полиции, пятеро беглецов задержаны. Населению рекомендуется сообщать правоохранителям о подозрительных людях в грязной одежде, хотя полиция полагает, что у беглецов были подельники на автомобиле. На территории тюрьмы также выявлен предполагаемый сообщник, ведется следствие.
Аналогичный побег из тюрьмы Пату-Бранку ("Белая утка" ) совершили 16 человек в начале августа этого года, им удалось скрыться через туннель шириной 50 сантиметров.
Исправительное учреждения в США - РИА Новости, 1920, 01.10.2019
1 октября 2019, 04:24
В США охрана тюрьмы не может найти заключенного, однажды сумевшего сбежать
 
БразилияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30Первые туристы, летящие на корабле Маска на МКС, подписали контракт
00:28В Армении задержали бывшего вице-спикера парламента
00:18Посольство США извинилось за ретвит заявления пакистанского оппозиционера
23:46Врач ответил на вопрос об опасности бессимптомного течения коронавируса
23:36Додон готов в числе первых привиться российской вакциной от коронавируса
23:31Участники ливийского диалога согласовали план по объединению власти
23:16В Лондоне автомобиль въехал в полицейский участок
23:10Победа Санду на выборах осложнит отношения с Россией, считает Додон
23:06В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
22:56Киев считает очень важным провести "нормандский" саммит до конца года
22:53Заседание совета парламента Армении не состоялось
22:36Кравчук призвал провести обмен пленными с Донбассом до конца года
22:34В Турции из-за коронавируса запретили курить на улицах
22:21Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом
22:18Главу СНБ Армении госпитализировали с сердечным приступом, сообщили СМИ
22:15Эксперты ООН призвали вывести из Карабаха всех иностранных наемников
22:05Россия и Турция согласовали создание центра по Карабаху
22:00Ученые выяснили, как появились огромные дыры в ледниках Антарктиды
21:54Отрыв Байдена от Трампа увеличился до пяти миллионов голосов
21:39Настоятельница нижегородского монастыря умерла от коронавируса
Лента новостейМолния