https://ria.ru/20201111/pobeg-1584024295.html

Заключенные на юге Бразилии сделали подкоп и бежали из тюрьмы

Заключенные на юге Бразилии сделали подкоп и бежали из тюрьмы

Военная полиция южного бразильского штата Парана сообщила о бегстве из тюрьмы Пату-Бранку 11 человек, пятеро уже задержаны, сообщили местные СМИ. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T01:05

2020-11-11T01:05

2020-11-11T01:05

бразилия

в мире

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МЕХИКО, 11 ноя - РИА Новости. Военная полиция южного бразильского штата Парана сообщила о бегстве из тюрьмы Пату-Бранку 11 человек, пятеро уже задержаны, сообщили местные СМИ.По словам представителя военной полиции, пятеро беглецов задержаны. Населению рекомендуется сообщать правоохранителям о подозрительных людях в грязной одежде, хотя полиция полагает, что у беглецов были подельники на автомобиле. На территории тюрьмы также выявлен предполагаемый сообщник, ведется следствие.Аналогичный побег из тюрьмы Пату-Бранку ("Белая утка" ) совершили 16 человек в начале августа этого года, им удалось скрыться через туннель шириной 50 сантиметров.

https://ria.ru/20191001/1559299852.html

бразилия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бразилия, в мире