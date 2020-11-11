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Заключенные на юге Бразилии сделали подкоп и бежали из тюрьмы
Заключенные на юге Бразилии сделали подкоп и бежали из тюрьмы
Военная полиция южного бразильского штата Парана сообщила о бегстве из тюрьмы Пату-Бранку 11 человек, пятеро уже задержаны, сообщили местные СМИ. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T01:05
2020-11-11T01:05
2020-11-11T01:05
бразилия
в мире
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МЕХИКО, 11 ноя - РИА Новости. Военная полиция южного бразильского штата Парана сообщила о бегстве из тюрьмы Пату-Бранку 11 человек, пятеро уже задержаны, сообщили местные СМИ.По словам представителя военной полиции, пятеро беглецов задержаны. Населению рекомендуется сообщать правоохранителям о подозрительных людях в грязной одежде, хотя полиция полагает, что у беглецов были подельники на автомобиле. На территории тюрьмы также выявлен предполагаемый сообщник, ведется следствие.Аналогичный побег из тюрьмы Пату-Бранку ("Белая утка" ) совершили 16 человек в начале августа этого года, им удалось скрыться через туннель шириной 50 сантиметров.
https://ria.ru/20191001/1559299852.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бразилия, в мире