https://ria.ru/20201111/piraty-1584036053.html
Пираты напали на танкер в Гвинейском заливе
Пираты напали на танкер в Гвинейском заливе
Танкер Jane под флагом Маршалловых островов подвергся пиратов в Гвинейском заливе около побережья Бенина, сообщается на портале компании Dryad Global, которая... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T08:46
2020-11-11T08:46
2020-11-11T08:46
бенин
маршалловы острова
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155881/68/1558816887_0:9:2001:1134_1400x0_80_0_0_8fb0c71c6ed777fee879eec516a25c3c.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Танкер Jane под флагом Маршалловых островов подвергся пиратов в Гвинейском заливе около побережья Бенина, сообщается на портале компании Dryad Global, которая специализируется на морской безопасности.По ее данным, точное количество пиратов на борту неизвестно. Местные власти осведомлены об инциденте.Отмечается, что это уже шестой подобный инцидент в Гвинейском заливе за шесть дней.
https://ria.ru/20200908/piraty-1576948803.html
бенин
маршалловы острова
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155881/68/1558816887_0:0:1525:1143_1400x0_80_0_0_e8e0c1ac6eb42c93c00a1831eda8bc43.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бенин, маршалловы острова, в мире