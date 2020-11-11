https://ria.ru/20201111/piraty-1584036053.html

Пираты напали на танкер в Гвинейском заливе

Пираты напали на танкер в Гвинейском заливе

Танкер Jane под флагом Маршалловых островов подвергся пиратов в Гвинейском заливе около побережья Бенина, сообщается на портале компании Dryad Global, которая... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T08:46

2020-11-11T08:46

2020-11-11T08:46

бенин

маршалловы острова

в мире

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Танкер Jane под флагом Маршалловых островов подвергся пиратов в Гвинейском заливе около побережья Бенина, сообщается на портале компании Dryad Global, которая специализируется на морской безопасности.По ее данным, точное количество пиратов на борту неизвестно. Местные власти осведомлены об инциденте.Отмечается, что это уже шестой подобный инцидент в Гвинейском заливе за шесть дней.

https://ria.ru/20200908/piraty-1576948803.html

бенин

маршалловы острова

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бенин, маршалловы острова, в мире