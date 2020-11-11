https://ria.ru/20201111/pfizer-1584133603.html

Pfizer не подавала заявление о регистрации вакцины от COVID-19 в России

Pfizer не подавала заявление о регистрации вакцины от COVID-19 в России

Компания Pfizer не обращалась с заявлением о регистрации своей вакцины от коронавируса в России, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T16:03

2020-11-11T16:03

2020-11-11T16:29

вакцина "спутник v"

россия

михаил мурашко

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

pfizer inc

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Компания Pfizer не обращалась с заявлением о регистрации своей вакцины от коронавируса в России, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Компания Pfizer не обращалась с заявлениями по регистрации на территории Российской Федерации, поэтому о планах компании на территории страны я ничего сказать не могу",- сказал Мурашко журналистам.Он уточнил, что в среду опубликована часть данных клинических исследований вакцины "Спутник V", они показывают, что эффективность российской вакцины даже чуть выше, чем вакцины компании Pfizer.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583997049.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", россия, михаил мурашко, коронавирус covid-19, pfizer inc, здоровье - общество, общество